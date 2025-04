Ennél rosszabb első randija még senkinek nem volt

Christopher Landon mintha egész karrierjét a horror és a humor keverésére építette volna (ő írta a Paranormal Activity-filmeket, ezenkívül olyan beszédes címeket rendezett, mint a Boldog halálnapot! és a Cserkészkézikönyv zombiapokalipszis esetére). Ezúttal is ezt csinálja:

a Gyilkos randi vadul, de elegánsan ugrándozik romkom és horror stílusjegyek, szórakoztatás és feszültségépítés között, a bugyuta cím ígéretével ellentétben egy meglepően tisztességes thriller.

Úgy indul, hogy Violet (A Fehér Lótusz második évadával befutott Meghann Fahy első nagyobb filmszerepében), egy nemrég megözvegyült, fiatal édesanya sok év kihagyás után nagy nehezen újra beleveti magát a randizásba. Kisfiát rábízza huszonéves húgára és a házat ellepő biztonsági kamerákra, és elindul, hogy egy felhőkarcoló tetején berendezett puccos étteremben végre megismerje Henryt (Brandon Sklenar, aki legutóbb a Velünk véget érben játszotta el hajszálpontosan ugyanezt a karaktert – a hibátlan, ultrakedves álompasit, aki tárt karokkal várja a bántalmazó kapcsolatból frissen menekült hősnőt).

Henry késik, a bárpultnál ücsörgő Violettel pedig hirtelen nagyon sok minden történik. Sorban megismer egy rakás karaktert, akik a továbbiakban az Agatha Christie-féle hagyományoknak megfelelően mind gyanúsak lesznek; illetve elkezd egy AirDrop-szerű alkalmazásban fenyegető mémeket kapni. Igen, a thrillerbe torkolló zsarolás vicces feliratos képekkel indul – a titokzatos üzenetküldőnek, úgy tűnik, jó sok ideje volt. Violet elsőre simán csak idegesítőnek találja ezeket, hamarosan azonban kiderül, hogy zaklatója – aki egyébként szintén az étteremben tartózkodik, hiszen az app csak 15 méteres körzetben működik – bérgyilkost küldött a fiára. Ha életben akarja tartani csemetéjét, Violet kénytelen teljesíteni az üzenetben érkező utasításokat. Többek között meg kell ölnie az angyali türelemmel megáldott Henry-t, aki a polgármester sajtófotósaként nemrég valami piszkos ügyre bukkant, és aki valamiért Violet látványos pánikrohamai és sűrű mosdólátogatásai ellenére is hősiesen kitart a randi mellett.

A feszes tempót diktáló thrillereknek az ember olykor az égbekiáltó baromságokat is hajlandó elnézni, a Gyilkos randi alapötletén viszont elég nehéz nem fennakadni.

Pedig a titokzatos AirDrop-zsarolót egyébként a producerek saját élménye ihlette: egy olaszországi nyaralás alkalmával ugyanis egyikük elkezdett nyugtalanító Shrek-mémeket kapni egy étteremben, és a vacsora végéig nem tudtak rájönni, melyik vendég küldözgetni azokat (az Apple fájlmegosztó funkciójához is egymás közelében kell tartózkodnia a két félnek). A filmben viszont AirDrop helyett (az biztos jogdíjas lett volna) egy bizarr alkalmazáson zajlik a fenyegetés, amit láthatóan minden egyes szereplő használ, és aminek valami olyasmi a lényege, hogy automatikusan megosztja az ember nevét és fényképét minden 15 méteres körzetben tartozkodó felhasználóval (!) és lehetővé teszi az anonim kép- és üzenetküldözgetést úgy, hogy a küldőnek egyébként semmi nyoma nem marad.

Hogy miért használja ezt az appot mindenki ebben a különös, GDPR-mentes világban, pláne egy tisztán paranoiás, bántalmazott özvegy? Hát, hogy működjön a történet.

És tulajdonképpen működik, csak nem érdemes sokat gondolkodni az ilyesfajta részleteken. A forgatókönyvírók, Jillian Jacobs és Christopher Roach ezzel a digitális csavarral legalább ügyesen felújították a már sokszor látott titokzatos zsarolós thriller-alapot (ilyesmi volt az alapsztori például A fülkében, az Éjszakai járatban, vagy nemrég a Kézipoggyászban is). Ezt a film amúgy vizuálisan is frappánsan megsegíti: az üzenetek – olykor még a videók is – stílusosan feltűnnek a vásznon is, ahogy egy csokor más izgalmas effekt is. A Gyilkos randi látványosan mai film. Abban is van valami nagyon aktuális, ahogy Violet egyre kétségbeesettebben vizslatja az étterem vendégeit, de képtelen rájönni, ki zaklatja, mert kivétel nélkül mindenki a telefonját nyomkodja.

Fahy egyébként végig borzasztó szórakoztatóan szlalomozik a pánik és a zseniális cselszövés között, simán elviszi a hátán a filmet, de azért Sklenar is megbízható partnere. A film bájos humoráért pedig rajtuk és a kínos alapszituáción kívül nagyjából egy személyben a páros pincérét alakító Jeffery Self felel. Aztán az utolsó harmadban az alkotók eldobnak minden ésszerűsséget, és már-már a zsáner paródiájába hajló lövöldözős, felhőkarcolóból kilógós, autósüldözéses fináléban varrják el a szálakat. Nem panaszkodunk, a maga módján ez is vicces.

A Gyilkos randi minden ellentmondás ellenére olyan, mint egy kivételesen jó randipartner: kedves, szórakoztató, és mindenekelőtt őszinte. Nem hazudja, hogy több, mint ami, de tisztességesen hozza, amit előre ígért.

Gyilkos randi (Drop), 2025, 100 perc, 24.hu: 7/10