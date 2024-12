Decemberben megtudjuk, sikerül-e véget vetni a nagy nyereménnyel kecsegtető szadista játékoknak

Párizs ostroma, Direct One

December 2.

A Támadás a Fehér Ház ellen-franchise (angolul Has Fallen) több tévésorozatos spinoff-fal bővül, ezek közül az első egy francia sorozat a Canal+ jóvoltából. Ebben egy volt idegenlégiós bosszúhadjáratot indít a francia kormány ellen. Egy francia rendőrtiszt és egy MI6-ügynök fognak össze a megállítására.

Fight Night: A millió dolláros rablás, SkyShowtime

December 2.

Az amerikai thriller minisorozat egy megtörtént eseményt dolgoz fel: 1970 októberében, aznap éjjel, amikor Muhammad Ali visszatért a ringbe, Atlantában nagyszabású fegyveres rablás történt. Kevin Hart és Samuel L. Jackson a sorozat két főszereplője.

Fiúk és tündérek, Max

December 3.

A brit drámasorozat egy walesi melegpárról szól, akik gyereket fogadnának örökbe, de a pár egyik tagja, Gabriel saját sanyarú gyerekkora miatt húzódozik a dologtól. Aztán találkoznak egy tündéri kisfiúval, aki állami gondozásba kerül a bántalmazó apja miatt.

Star Wars: Kóbor alakulat, Disney+

December 4.

Tovább bővül a Star Wars-univerzum: Jude Law egy titokzatos Jedit(?) alakít ebben a legújabb spin-offban, de a kalandos történet főhőse négy gyerek, akik eltévedtek egy másik galaxisban, és megpróbálnak hazatalálni.

Élet és halál közt, Disney+

December 4.

A koreai horrorsorozat gy csapat idegen történetét követi, akik nehezen dolgoznak fel egy-egy szörnyű élményt a múltjukból. Furcsa módon mindannyiukat egy kétes hírű sikátor végén található fényboltba húzza a sors, és a bolt az idegenek múltjának, jelenének és jövőjének kulcsát rejtheti magában.

Fekete galamb, Netflix

December 5.

Politikai kémthriller Keira Knightley főszereplésével, aki a brit védelmi miniszter feleségét alakítja, de egyben kémkedik is utána a Fekete Galambok nevű zsoldos információgyűjtő szervezetnek. Amikor Helen szeretőjét megölik, a nő veszélybe kerül, és a megbízója Helen régi barátját, Samet (Ben Whishaw) hívja segítségül, hogy megvédje őt. A sorozatot Joe Barton készítette és írta, aki a Giri/Haji (2019) című sorozatot is készítette.

A Sakál napja, SkyShowtime

December 6.

Frederick Forsyth klasszikus politikai thriller bestselleréből egyszer készült egy filmverzió, most pedig egy sorozat a mába helyezi át a cselekményt: a Sakál nevű könyörtelen brit bérgyilkost (Eddie Redmayne) egy brit MI6-ügynök (Lashana Lynch) üldözi. Szerepel a sorozatban a Nagy pénzrablásból ismert Úrsula Corberó is, aki a Sakál spanyol feleségét játssza. A sorozatot részben Budapesten forgatták.

Az enyveskezű, Amazon Prime Video

December 6.

A vígjátéksorozatot a Nagy kanadai juharszirup-rablás néven ismert valós bűntény ihlette: 2012-ben a tolvajok mintegy 18 millió dollár értékű juharszirupot loptak el Quebec tartalékaiból, amit aztán a feketepiacon értékesítettek tovább, és felborították a szirupgazdaságot. Ebben az erősen kiszínezett változatban Margo Martindale egy juharszirupos farmert alakít, akit az üzlete elvesztése fenyeget, és aki összefog egy bostoni bűnözővel és egy kanadai biztonsági őrrel, hogy ellopják a hordónyi szirupot. Jamie Lee Curtis, a sorozat egyik vezető producere is feltűnik egy mellékszerepben.

Teacup, SkyShowtime

December 7.

A Robert R. McCammon regényéből készült horrorsorozat valahol Georgia állam mélyén játszódik, ahol a főszereplők valami ismeretlen, titokzatos veszéllyel kell, hogy megküzdjenek. Szerepel a sorozatban Yvonne Strahovski, Scott Speedman és Kathy Baker is. (A sorozatot novemberről tolta át a SkyShowtime.)

Dalgliesh 3, Epic Drama

December 9.

A 70-es években játszódó brit krimisorozat új évadában Dalgliesh új ügyekben nyomoz, többek között egy nyilvánvaló sorozatgyilkossal kapcsolatban, amikor két, ugyanabban az atomerőműben dolgozó munkás holtan kerül elő.

Száz év magány, Netflix

December 11.

Gabriel García Márquez klasszikusát is utolérte a végzete: Netflix-sorozat készült belőle. Az író mindig is elutasította, hogy művét megfilmesítsék. Halála után azonban a két fia beleegyezett ebbe a minisorozatba, azzal a feltétellel, hogy a filmet Kolumbiában, spanyol nyelven forgatják. A latin-amerikai szereplők és a stáb között nincsenek nagy angol nyelvű sztárok, és a történetre és a karakterekre helyezi a hangsúlyt. Remélhetőleg az olvasók is megismerik majd azt a Macondót, amit a regényben találtak.

Nevem Dagobert, RTL+

Egy áruházi zsaroló, aki az 1980-as évek végén Németországban nemzetközi médiaszenzációvá vált, és egy egész nemzetet átvert: ő volt Arno Funke, az ő sztoriját meséli el dramatizálva a német sorozat.

Vádlott 2, Max

December 12.

Az antológiasorozat új évadában nyolc új vádlottat ismerhetünk meg, és olyan megbecsült színészeket is láthatunk, mint Debra Winger, William H. Macy, Felicity Huffman vagy Taylor Schilling.

Hullik a vakolat, Netflix

December 12.

Két szitkom-veterán, Lisa Kudrow és Ray Romano játsszák a főszerepet ebben a vígjátéksorozatban, egy pénzszűkében lévő házaspárt alakítva, akik piacra dobják irigylésre méltó, 1920-as évekbeli, Los Angeles-i házukat. A ház múltjában azonban van egy hátborzongató titok, amivel az eladóknak meg kell küzdeniük, a vevők (három házaspár is szeretné megkaparintani) pedig szerencsések lennének, ha tudnának róla.

La Palma, Netflix

December 12.

A norvég katasztrófasorozat főhőse egy La Palmán karácsonyozó család, melynek nyaralását egy vulkánkitörés zavarja meg, és a helyzet még ennél is rosszabb lehet, ha megjön a cunami, amivel fenyegetnek a szakértők.

A buki 2, Max

December 13.

Chuck Lorre és Nick Bakay vígjátéksorozatának új évadában Danny, a bukméker, akinek megélhetését fenyegeti a sportfogadások legalizálása, tovább küzd a változó világ ellen. Az új évadban feltűnnek olyan sztárok is, mint Charlie Sheen, Ray Romano és Zach Braff.

1992, Netflix

December 13.

A spanyol krimisorozat főhőse Amparo, akinek férje egy furcsa robbanásban meghalt, ezért válaszokat kezd keresni, és ebben csak Richi, egy biztonsági őr, mellesleg volt zsaru és alkoholista segít neki. Miközben további gyilkosságok történnek, melyik mindig ugyanazt a sémát követik.

Fémkeresők, Direct One

December 17.

Bár pont tíz éve mutatták be, a közkedvelt brit szitkomot eddig még nem lehetett látni magyarul, most viszont idehaza is megismerhetik a két kisvárosi fémkeresőt, akiket Mackenzie Crook (ő a sorozat alkotója is) és Toby Jones alakítanak.

Farmerbiznisz, Max

December 19.

Ez az elismert lett sorozat a szovjet időkben, egész pontosan a hetvenes években játszódik, igaz történetek alapján. Renarst (Karlis Arnolds Avots), a rigai rockrajongót politikai okokból elmegyógyintézetbe zárják, ám nem hagyja magát megijeszteni, és a rabokkal együtt illegálisan hamisított amerikai farmerek gyártásába kezd, elárasztva ezzel a feketepiacot.

Virgin River 6, Netflix

December 19.

Az agyonüthetetlen romantikus drámasorozat 6. évada néhány hónappal az előző évad karácsonyi témájú epizódjai után játszódik majd. Mivel pedig a tavasz a növekedés és a változás időszakaként ismert, rengeteg meglepetés vár majd kedvenc karaktereinkre, az alkotók ígérete szerint.

Sisi 4, Epic Drama

December 26.

Az Erzsébet királyné életéről szóló sorozat már 4. évadába jutott: ebben Sissi jegyessége teljesen megváltoztatja életét, és a leendő császárnét fel kell készíteni az udvari életre.

Squid Game 2, Netflix

December 26.

Három évvel az egész világot meghódító első évad történései után visszatér Szong Gihun, azaz a 456-os játékos, hogy bosszút álljon a szadista játék készítőin, és véget vessen az egésznek. Mivel azonban már tudjuk, hogy lesz harmadik évad is, felettébb kérdéses, hogy sikerrel jár majd.

End of Summer, SkyShowtime

December 26.

Az ötéves Billy 1984-ben eltűnik egy dél-svédországi faluból, a rendőrségi nyomozás nem vezet eredményre, ami összetöri a családot. Húsz évvel később Billy húga, Vera találkozik egy kísértetiesen ismerős fiatalemberrel, aki arra kényszeríti, hogy feltárja az igazságot. A hatrészes svéd thrillersorozat főszereplője Julia Ragnarsson.

A sziget zenésze 3, Netflix

December 28.

A görög sorozat záró évada: a pandémia idején Paxosz szigetén fesztivált szervező, de sötét titkokba botló zenész, Oresztisz kalandjai tavaly kezdődtek, idén nyáron folytatódtak, és a Netflix még az idei év végén szállítja is a lezárást.