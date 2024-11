„Reggelente gyomorideggel kelek, ha nincs forgatás” – fokozódik a rapperek versengése

Nyomjunk egy hero shotot itt a szar tetején

– mondja az egyik versenyző a Budapest Open Mic Hiphop Talents hatodik epizódjában, amely az eddigiekhez hasonlóan a 24.hu-n debütál.

Co Lee versenyzői, a duóvá formálódott pécsi páros, Sallai és Sikkboy Kiddie, valamint Jeti, Ganxsta Zolee versenyzője, Lekvárherceg, a Gege csapatában versenyző Bunkoman és Gyökér, illetve Szunyog Tess videóklipet forgat a profi producerekkel együtt megírt trackjeikre. A srácoknak a számokon keresztül kell bemutatkozniuk a közönségüknek, de immár képben is, nem csak hangban. Ehhez igénybe vehetnek egy operatőrt és egy vágót, hogy egy nap alatt elkészüljenek a bemutatkozó videóklipek. A zsűri pedig ezúttal is értékeli a produktumot, bár most kicsit más szemmel teszi, mint ahogy azt eddig tőlük megszokhattuk.

A friss epizódot itt nézhetitek meg: