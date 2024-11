50 évvel a zenekar feloszlása után Grammy-jelölést kapott a The Beatles

Két Grammy-díjra is jelölték idén a The Beatlest, közel 50 évvel a zenekar feloszlása ​​után. Utolsó, Now and Then című dalukat tavaly restaurálták mesterséges intelligencia segítségével, és most az év felvételének díjára és a legjobb rockteljesítmény kategóriájában is jelölték – írja a Verge.

Az említett dal egy demóként indult, melyet John Lennon vett fel, még az 1970-es évek végén. Ezt, valamint két másik dalt Lennon három társa megkapta a 90-es években, és bár bíztak benne, hogy bekerülnek a The Beatles Anthology projektbe, erre csak a Free As A Bird és a Real Love esetében került sor.

A Now and Then viszont sosem jelent meg, mivel az akkori technológia nem tudta szétválasztani John Lennon énekét és zongoráját, hogy tiszta hangzást kapjon.

2021-ben azonban Peter Jackson filmrendező és csapata, akik koncertfilmként rekreáltak a zenekar egyik leginkább ikonikus előadását, gépi tanulási technológiával el tudta választani egymástól a hangszereket és az éneket, így Paul McCartney és Ringo Starr végre be tudta fejezni a dalt.

A Grammy-díj mesterséges intelligenciára vonatkozó irányelvei kimondják, hogy csak emberi alkotók jogosultak a díj megszerzésére, jelölésére vagy elnyerésére, de ha csak MI-elemeket tartalmaznak az alkotások, akkor nevezhetők a megfelelő kategóriákban. A felvételt a legjobb rock előadás díjára is jelölték. A 2025-ös Grammy-díjátadóra február 2-án kerül majd sor.