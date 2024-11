„Jössz majd a Kartelbe mindenképpen” – Ganxsta Zolee-t lenyűgözte egy feltörekvő rapper

Én legszívesebben egy embert kivéve mindenkit kiszórnék a mai alapján

– hangzik el a Budapest Open Mic ötödik epizódjában, amely a 24.hu-n látható először. Ahogy a tét, úgy a feszültség is egyre növekszik, a tehetségkutató résztvevői pedig egyre közelebb kerülnek a döntőhöz.

A legújabb epizódban a párbajból győztesen továbbjutó hét versenyző stúdióba vonul, ahol Doór Matyival, Heilig Tomival, Lusta Gerivel és Deseő Balázs producerekkel dolgoznak egy saját számon, amelynek témája: „így jöttem”. A mentorok mindent beleadnak a közös munkába hangszeres és szöveges segítséggel támogatva versenyzőiket.

Egy nem várt fordulat is történik: két versenyző is úgy dönt, hogy nem folytatja tovább egyéniben a küzdelmet. Közben Ganxsta Zolee-nak és Saiidnak már csak egy-egy versenyzője van, így számukra a tét hatalmas. Ha most nem elég a maximum, nemcsak a versenyzőjük, de ők maguk is távoznak a versenyből.

Az ötödik epizódot itt nézhetitek meg: