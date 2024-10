Novemberben megtudhatjuk, mi történt a Dűne-filmek előtt tízezer évvel

Lioness 2, SkyShowtime

November 1.

Taylor Sheridan sztároktól hemzsegő kém-akcióthrillerének új évada azt ígéri, hogy elmélyíti a narratívát, Joe (Zoe Saldana) identitásválságára és a karrierjéért hozott személyes áldozatokra összpontosítva. Morgan Freeman visszatér Edwin Mullins külügyminiszter szerepében, aki főszereplővé lép elő az évadban, de láthatjuk Nicole Kidmant és Michael Kellyt is.

The Darkness, Sky

November 1.

Egy angol nyelvű skandi-noir sorozat, az izlandi Ragnar Jónasson krimijéből forgatták svéd rendező (a Csokoládét jegyző Lasse Hallström) és főszereplő közreműködésével Reykjavíkban, de angol nyelven. Ami ezt a sorozatot kiemelheti a nordic noir középszerből, az a legendás Lena Olin lehet, aki a főszereplő Hulda Hermannsdóttir nyomozót játssza, aki új, sokkoló gyilkossági ügyet kap, miközben új partnerrel kell dolgoznia, és a korai nyugdíjazás küszöbén áll.

Visszavágó, Max

November 1.

A Garri Kaszparov és a Deep Blue számítógép közötti legendás sakkpárbajt (pontosabban annak visszavágóját) megörökítő pszichológiai thrillersorozatot részben Budapesten forgatták, francia producerekkel és kanadai alkotókkal. Kaszparovot Christian Cooke alakítja, a mesterséges intelligencia egyik első felbukkanása pedig különösen aktuális most, 27 évvel később.

Szeress Mexikóban, Max

November 3.

Laura Esquivel Como agua para chocolate (Mint a víz a csokoládéhoz) című regénye a mexikói irodalom modern klasszikusa, 1992-ben pedig film is készült belőle, ami nálunk a félrevezetően bugyuta Szeress Mexikóban címet kapta. Most a könyvből sorozatadaptáció készül, Salma Hayek Pinault produceri közreműködésével. A 20. század elején, a mexikói forradalom idején játszódó regény a mágikus realizmus birodalmába is kirándulást tesz, így a sorozat szürreálisnak is ígérkezik, miközben a mexikói nők küzdelmeiről mesél.

Szablya hadművelet, Max

November 4.

2003-ban meggyilkolták Zoran Đinđić szerb miniszterelnököt, az elkövetők kézrekerítéséért folytatott nagyszabású műveletet Szablya műveletnek nevezték. A szerb sorozat az ország történelmének ezt a fordulópontját mutatja be, egy újságírónő, egy rendőrfelügyelő és egy fiatal bűnöző szemszögéből.

Fekete homok, Direct One

November 4.

A 2021-es izlandi skandi-noir sorozat főhőse egy problémás rendőrnő, aki kénytelen visszatérni szülővárosába, ahol a bántalmazó anyjával való szembesülés elkerülhetetlen, de közen kénytelen egy veszélyes sorozatgyilkos után kutatni.

A nagy öreg 2, Disney+

November 6.

Hozzánk is megérkezik a Jeff Bridges és John Lithgow főszereplésével készült thriller második évada, melyben a két legendás színész által alakított nyugalmazott CIA-ügynök, illetve FBI-vezető újra az események sűrűjébe kerül, és együtt kell működniük, hogy kiszabadítsák Emilyt (Alia Shawkat), akit afgán fegyveresek raboltak el.

Gangnam sötét oldala, Disney+

November 6.

Szöulnak a Psy-sláger által világhírűvé tett Gangnam negyedében játszódik ez a koreai krimisorozat, melynek főhőse egy rendőrségi korrupciós vizsgálatot vezetett, emiatt társai elutasítják, és elidegenedik a családjától. De hiába költözik vidékre, újra Gangnam kerületében találja magát, amikor lánya barátja eltűnik, és ismét a bűn, a kábítószer és a korrupció világába csöppen.

Az Ocean Park császára, Max

November 7.

A Stephen L. Carter regényéből készült thrillersorozat a politika sötét útvesztőiben játszódik: egy jogászprofesszor nyugodt életét megzavarja, amikor nagy tekintélyű bíróként ismert apja szívrohamban meghal. A bíró halálának okát azonban többen is megkérdőjelezik, és bűncselekményre gyanakodnak. A főbb szerepekben Forest Whitaker és Grantham Coleman láthatók.

Az élet dicsérete 5, Epic Drama

November 8.

A James Herriot önéletrajzi vonatkozású regénysorozatából készült sorozat ott folytatódik, ahol abbamaradt, a második világháború idején, és bemutatja a falusi állatorvos kalandjait a brit légierőnél szolgálva, valamint a megpróbáltatásokat, amelyekkel ő és Helen találkozik, amikor kisfiukat nevelik.

A bank ostroma, Netflix

November 8.

A spanyol sorozat megtörtént eseményen alapszik: 1981 májusában, három hónappal Tejero képviselőházi puccskísérlete után csuklyás férfiak hatolnak be egy barcelonai bank székházába, de ami látványos rablásnak indul, hamarosan valódi kihívássá válik Spanyolország újkori demokráciája számára. A rablók több mint kétszáz túszt tartanak fogva a bankban, és azzal fenyegetőznek, hogy megölik őket, ha a kormány nem egyezik bele Tejero ezredes és bűntársai szabadon bocsátásába. Talán nem meglepő, hogy többen szerepelnek a sorozatban A nagy pénzrablásban látott színészek közül.

Harcos a ketrecben, Netflix

November 8.

A francia Netflix-sorozat egy fiatal bunyósról szól, aki arról álmodik, hogy profi MMA-harcos lesz, küzd azért, hogy felfedezzék, mígnem egy váratlan összecsapás révén esélyt kap a karrierre, no meg egy brutális riválisra a ketrecben.

Plankton úr, Netflix

November 8.

A koreai romkomsorozat egy férfi történetét meséli el, aki véletlenül rossz névvel született, és a világ legszerencsétlenebb nője mellé kényszerül.

Rossz nővérek 2, Apple TV+

November 13.

A nagyszerű ír fekete komédiasorozat új évadot kapott, melyben az öt Garvey nővér nem tud menekülni a múltjuk elől, amikor Grace (Anne-Marie Duff) megölte bántalmazó férjét, és a testvérei segítettek eltussolni az esetet. Most Grace újra férjhez megy, és a nővérekre minden eddiginél nagyobb baj leselkedik.

A nyomozó 2, Disney

November 13.

Visszatér Colter, a magányos problémamegoldó (Justin Hartley), aki ezúttal egy család különös eltűnésének ügyében nyomoz, amelynek autóját az út szélén találták meg elhagyatottan Arkansas isten háta mögötti részén. Közben megdöbbentő felfedezést tesz az anya múltjával kapcsolatban, ami a szervezett bűnözés világába vezeti őt.

Yellowstone 5, SkyShowtime

November 14.

Taylor Sheridan neo-western sikersorozatának az ötödik és egyben utolsó évada két részletben kerül a nézők elé: az évad első felét két éve mutatták be, most jön az utolsó hat rész, melyben azonban már nem szerepel Kevin Costner. Az ötödik évad azonban ismerős és új arcokat is hozott a farmra, úgyhogy nem kell tartani attól, hogy ne lenne még elvarrni való szál.

A torony 3, Max

November 14.

A brit rendőrségi drámasorozat új évada Kate London regényfolyamának harmadik része alapján készült. A cselekmény majdnem két évvel a 2. évad fináléja után folytatódik: Sarah Collins (Gemma Whelan) egy tinédzser megkéselése ügyében nyomoz, ami szembeállítja őt Lizzie-vel (Tahirah Sharif), aki mindent megtesz, hogy nyomozói és anyai feladataiban is helyt tudjon állni.

Cross, Amazon Prime Video

November 14.

James Patterson Cross regénysorozata nálunk is népszerű, Amerikában pláne, nem csoda, hogy többször is megkísérelték már filmre vinni a pszichológusból lett FBI-ügynök kalandjait, akit kétszer Morgan Freeman alakított, most pedig Aldis Hodge fogja. Az első évadban az özvegy Cross egy sorozatgyilkost üldöz, de a munkája pszichológiai következményeivel is küzd, miközben két kisgyermeket nevel. És már azt is lehet tudni, hogy lesz második évad is.

Say Nothing, Disney+

November 14.

Patrick Raden Keefe az 1970-es évek Észak-Írországában zajló zavargásokról szóló tényirodalmi könyve nagy siker volt pár éve, ennek alapján készült most történelmi drámasorozat, amely az IRA belső köreibe kalauzol bennünket. A főbb szerepeket Lola Pettigrew, Hazel Doupe, Maxine Peake, Anthony Boyle és Josh Finan játsszák. Utóbbi Gerry Adamset, a legismertebb valós szereplőt alakítja, aki mindig is tagadta, hogy kapcsolatban állt volna az IRA-val.

A siló 2, Apple TV+

November 15.

Az Apple TV+ sikerrel debütáló sci-fi sorozatának új évadában a főhős, Juliette (Rebecca Ferguson) rögtön bajba kerül, miután még az előző évad végén felfedezte a nagy összeesküvést arról, milyen állapotban is van valójában a külvilág. A második évad feltehetően Hugh Howey regényfolyamának második része alapján készül majd, és ez azt is jelentheti, többet tudunk meg a silók kialakulásának történetéről.

Teacup, SkyShowtime

November 16.

A Robert R. McCammon regényéből készült horrorsorozat valahol Georgia állam mélyén játszódik, ahol a főszereplők valami ismeretlen, titokzatos veszéllyel kell, hogy megküzdjenek. Szerepel a sorozatban Yvonne Strahovski, Scott Speedman és Kathy Baker is.

Dűne: Prófécia, Max

November 18.

Ez a spinoff ugyanabban a Dűne-univerzumban játszódik, mint Denis Villeneuve filmjei, csak éppen tízezer évvel korábban, és a Bene Gesserit rend eredettörténetét meséli el. A sorozat főbb szerepeiben Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May és Mark Strong láthatók.

Interior Chinatown, Disney+

November 19.

Charles Yu a saját regényét adaptálta sorozattá, amely szellemesen foglalkozik az ázsiai sztereotípiák és reprezentáció kérdéseivel. Az akciódráma főhőse Willis Wu (Jimmy O Yang), aki egy krimisorozat mellékszereplője a sztori szerint, és képtelen kitörni a kis háttérszerepekből. A dolgok azonban megváltoznak, amikor beszervezi a rendőrség, hogy segítsen egy bűntény felderítésében, mert ismeri Los Angeles kínai negyedét, és ez a csavar elvezetheti őt eltűnt bátyjához. Taika Waititi, a sorozat egyik executive producere rendezte az első epizódot is.

Az olajügynök, SkyShowtime

November 20.

Még be sem fejeződött a Yellowstone, és javában zakatol a Lioness, de Taylor Sheridan újabb nagy dobással kísérletezik, amely ezúttal nem cowboyok és nem is kémek között, hanem a texasi olajmezőkön játszódik. A sorozat két főszereplője egy olajvállalat válságmenedzsere (Billy Bob Thornton) és egy olajmágnás (Jon Hamm), akiknek közös múltjuk van, de rajtuk kívül is olyan hírességek láthatók a sorozatban, mint Andy Garcia, Ali Larter és Demi Moore.

A rajongás csapdájában, Netflix

November 20.

Stefano Mordini tinidráma sorozatának tizenéves főhőseit a Rómától délre fekvő Latina városában és környékén egy olyan nyáron ismerjük meg, amely örökre megváltoztatja az életüket.

Egyetemista lányok szexuális élete 3, Max

November 21.

A négy kollégista lány – Bela, Whitney, Kimberly és Leighton – élete továbbra is tele van viszonzott és viszonzatlan vággyal, árulással, kibéküléssel, ahogy azt megszokták a nézők és el is várják.

Három nő, Max

November 21.

Lisa Taddeo készített drámasorozatot a saját regényéből, melyet „bensőséges, megható, felemelő portréként” harangoztak be valódi nőkről, akik visszaszerzik a saját életüket. A szereposztás mindenesetre nem akármilyen, hiszen a főszerepekben Betty Gilpin, Shailene Woodley és DeWanda Wise láthatók.

Beépített öregúr, Netflix

November 21.

Ez a vígjátéksorozat a chilei Kedves kém című, Oscar-díjas dokumentumfilm alapján készült, amely egy férfiról szól, aki beépül egy idősek otthonába, hogy az esetleges visszaélések után nyomozzon. Ted Danson játssza Charlest, a San Franciscóban élő, nyugdíjas özvegyembert, aki válaszol egy hirdetésre, amelyben kémet keresnek. A sorozatot Mike Schur (The Office, Városfejlesztési osztály, A Jó Hely) készítette, tehát intelligens humorra számíthatunk.

Svédcsavar, Netflix

November 22.

A svéd sorozat eredeti címe (Helicopter Heist) sokkal kifejezőbb a magyarnál, hiszen egy helikopteres rablásról szól, mely ráadásul a valóságban is megtörtént 2009-ben, Västbergában. A nyolcrészes akció-thriller Jonas Bonnier azonos című bestsellere alapján készült.

A császárné 2, Netflix

November 22.

Új évaddal jelentkezik a netflixes Sisi-sorozat (mely ugye nem ugyanaz, mint a német Sisi volt), és mivel az első évad még csak valahol az 1850-es években jár, nem meglepő, hogy lesz folytatás is. De mivel ebben sincs még híre-hamva sem gróf Andrássy Gyulának (III. Napóleonnak viszont igen), feltehetőleg lesz majd harmadik évad is.

Hívjátok Millie Black-et, Max

November 26.

Marlon James író alkotta meg regényeiben Millie Black, a korábban a Scotland Yardnál dolgozó nyomozó alakját, aki hazatér Jamaicába, hogy a kingstoni rendőrségnél dolgozzon. Most James adaptálta sorozattá saját regényét (ez visszatérő motívum ebben a hónapban), melyben Tamara Lawrence alakítja Blacket, aki egy nyugtalanító, kontinenseken átívelő ügyében nyomoz, és kap egy brit segítőtársat is.

Őrület, Netflix

November 28.

Colman Domingo alakítja ennek a konspirációs thrillersorozatnak a főszerepét: egy médiaszakembert játszik, akinek tisztáznia kell a nevét, miután az erdőben egy holttestre bukkan, amelyről kiderül, hogy egy fehér fajgyűlölőé, és őt vádolják a gyilkossággal.

Senna, Netflix

November 29.

Brazil életrajzi sorozat a legendás Forma-1-es pilótáról, Ayrton Sennáról (Gabriel Leone alakítja), és követi versenyzői karrierjének kezdetétől az 1994-es, végzetes San Marinó-i Nagydíjig.