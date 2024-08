„Az a rohadék semmit sem árult el” – Jeremy Renner kiakadt, amiért Robert Downey Jr. titkolta visszatérését

Még saját Bosszúállókbeli szereplőtársai előtt is titokban tartotta Robert Downey Jr. azt, hogy visszatér a Marvel-univerzumba főgonoszként, és volt, aki ezt nehezményezte – írja a Variety.

Néhány napja robbant a filmes és képregényes berkekben nagyot az, amikor a San Diegóban zajló Comic-Conon a színpadra lépett egy rejtélyes alak Victor von Doomnak, a Marvel-univerzum egyik főgonoszának öltözve, majd mikor a maszk lekerült, kiderült, hogy Downey Jr.-t rejti a jelmez. A színész Vasemberként lett ismert az univerzumban, most kipróbálja a másik oldalt is.

A leleplezés azért is ütött ekkorát, mert sikerült teljesen titokban tartani, és a jelek szerint a színész ezt véresen komolyan is vette: még saját barátait sem avatta be. A Bosszúállók-filmekben szintén feltűnő Jeremy Rennert legalábbis erről kérdezték, és meglehetősen zaklatottan válaszolt:

Nem, fogalmam sem volt róla. Az a rohadék semmit sem mondott nekem. Jó barátok vagyunk. Van egy Bosszúállók család nevű közös chatbeszélgetésünk, amiben az eredeti hatosunk van. Egy mukkot sem szólt erről. Amikor megtudtam, azonnal ostromolni kezdtem online: »mi a fene történik? Egész idő alatt eltitkoltad ezt előlünk?« Nagyon izgalmas hírek ezek, rettentően várom már

– nyilatkozta a színész, akiről Downey Jr. nemrég azt nyilatkozta, balesete után olyan sokszor kereste őt, mintha már járnának.