Nem elég, hogy a tudtod nélkül elárverezik a vesédet, még rád is dől a ház

Valószínűleg már sosem készülhet sorozat Dél-Koreában anélkül, hogy ne kerüljön szóba a Squid Game. Az öldöklős sorozat 2021-ben nem várt helyről érkezve tarolta le a világot, és ez arra ösztönzi a tartalomgyártókat meg a nézőket, hogy azt várják: mikor gurít egy újabb nagyágyút az ázsiai ország. És bár a Squid Game diadalmenete nyilvánvalóan egyszeri és megismételhetetlen, tekintélyes mennyiségben érkeznek a nagy előd sikerét finoman szólva sem megközelítő újabb dél-koreai versenyzők, néha pedig előfordul, hogy meglepően ígéretes darab is akad köztük.

Bár úgy tűnhet, hogy Dél-Koreában mostanában tényleg boldog-boldogtalan sorozattal akar nagyot robbantani, a Veszélyes alku jóval régebbi ambíciókból fakadva érett sorozattá. A fiatal dél-koreai filmes, Lee Chung-hyun még 2016-ban csinált kisfilmet Bargain címmel (ez a sorozat angol címe is), amellyel szépen szerepelt a nemzetközi fesztiválokon. 2022-ben ezt bővítették Dél-Koreában sorozattá, amely végül másfél évvel később jutott el a Skyshowtime kínálatába. Nemcsak a készítés helye miatt merül fel a párhuzam a Squid Game-mel, hanem azért, mert a Veszélyes alku is egy kíméletlen túlélőshow, némi társadalomkritikával, ám az említett sorozathoz képest sokkal brutálisabb, kreatívabb és zsigeribb.

A Veszélyes alku kellően visszataszító helyzettel indít: egy tinilány és egy középkorú férfi találkozik egy ingerszegény motelben, ahol némi csevegés után alkudozni kezdenek a lány szüzességéről. A férfi bizonyítékként vért akar, a lány magyarázata szerint azzal nem tud szolgálni, mivel korábban molesztálták már, válaszul a férfi mindennemű empátia nélkül közli, hogy akkor ezer dollár helyett csak ötvenet ad érte. Percekkel később a férfit már egy hordágyra szíjazva tolják ki az aukciós táblákkal lelkesen hadonászó érdeklődők elé, a vevőből így lesz áru – így megy ez a bordélyháznak álcázott szervkereskedő-bűnbarlangban. Ötvenezer dollárról indul egy vese, de a máj, a szem és a fogak is eladók, és az sem baj, ha az illetőnek nincsen pénze: letétbe helyezheti saját testrészeit. Mire a néző nagyjából felfogná, milyen borzasztó disztópiában járunk, hirtelen mozogni kezd a föld, és eltemeti a többszintes szállodát. És, ha megátalkodott bűnözőket, illegálisan megvehető szervekre ácsingózó civileket és az akaratukon kívül szervdonorokká tett férfiakat zár magába a föld, abból nem földrengéses katasztrófafilm lesz, hanem egy túlélőhorror, ahol az ingatag falaktól kell a legkevésbé félni.

Első látásra véres akciófilmet is sejthetnénk a leírás alapján, ám a Veszélyes alku egy érdekes hibrid: miliőjével és brutalitásával egyszerre hajaz a Fűrész-filmekre, de egy sor, a túlélést és az akciót a középpontba helyező alkotás is az eszünkbe juthat róla, miközben ráérősen dilemmázik az erkölcsön. Szereplői cseppet sem szerethetők, még csak azt sem lehet eldönteni, ki áldozat és ki elkövető, ráadásul kifejezetten komplex karakterei láthatóan nemcsak azért cselekednek megkérdőjelezhetően, mert a régi bölcsesség szerint az életveszély kihozza a legjámborabb emberből is az állatot. Három fő karakter köré szerveződik a cselekmény az érintettek három különböző csoportjából:

ott van a magát szűzként áruló, ám valójában az aukciókat levezető nő,

a szervdonor

és egy potenciális vevő is,

nekik kéne úgy összefogniuk a teljes pusztulásban, hogy a folyamatos átverések miatt már eleve óriási bizalmi hátránnyal indul a kapcsolatuk. A sorozat ráadásul kellően szövevényes, nem aprózza el a csavarokat, epizódról epizódra olyan sorsfordító titkok derülnek ki a szereplőkről, amiknek köszönhetően ember legyen a talpán, aki pontosan meg tudja saccolni, ki milyen érdekek mentén próbál kievickélni a késsel hadonászó gengszterekkel teli roskadozó épületből.

A Veszélyes alku legnagyobb különlegessége azonban a vizuális megvalósításban rejlik: egysnittes – vagy nagyon jól elrejtett vágásokkal operáló – epizódokat látunk, amely már abból a szempontból is bravúr, hogy jellemzően nem egy szobában játszódik a cselekmény, hanem a megrogyott hotel gyakran egészen szűk repedésein át ide-oda cikázó szereplőket látunk, miközben a kamera fáradhatatlanul ott lohol a nyakukban. Ennek megfelelően mindig karnyújtásnyira van az akció, a kamera a legnehezebben végignézhető jelenetekről sem fordul el, a kézikamerás jelleg egyszerre ad nagyon testközeli, másrészt rettentő klausztrofób érzést.

Ugyancsak ennek köszönhető, hogy valós időben követjük az eseményeket, és ugyan azt hihetnénk, hogy egy időzített bombaként ketyegő, éppen összedőlni készülő épületben nincsen helye a komótos beszélgetéseknek, mégis akad ilyen bőven. Ezek azonban nem tűnnek életidegennek, már amennyiben ezt a kényelmes fotelből meg lehet ítélni, és ez kifejezetten érdekes megoldásnak hat az olyan jellegű alkotásokban, amelyek kötelező formai velejárója szokott lenni a rengeteg vágás. Ebben természetesen benne van az is, hogy emiatt a cselekmény néha kissé leül, a túlzott életszerűség miatt egyes nézők joggal vádolhatják azzal, hogy nem pörögnek úgy az események, ahogyan azt egy ilyen típusú műfaj esetében megszokták, ám összességében mégis az ilyen különlegességek emelik ki a Veszélyes alkut a tucatsorozatok közül.

Melyik testrészedet adnád zálogba, hogy egy tiltakozó idegenből kivágják cserébe a veséjét?

– merül fel a kíméletlen kérdés már az első epizódban. Talán a sorozat egyetlen, viszonylag szerethető karaktere a fiú, aki édesapja életét mentené meg az illegális üzlettel, ezáltal pedig rögtön fel is veti azokat a kényelmetlen dilemmákat, amely az illegális szervkereskedelmet övezi. És míg ez a téma adja nyilván a sorozat központi ívét, más társadalmi problémák is felmerülnek, igaz, sokkal sutábban beledolgozva a forgatókönyvbe: többek közt az emberkereskedelem, a vallásos vezetők hatalmi visszaélései és a szervezett bűnözés is.

A Veszélyes alku egy egészen meglepő cliffhangerrel ér véget, amelyet látva azonban jó kérdés, milyen irányba haladhatna a sorozat egy esetleges második évad esetében – afelől pedig nem sok kétség van, hogy amennyiben a nézettségi adatok is egybecsengenek majd a pozitív kritikákkal, folytatódhat a túlélők borítékolhatóan még nagyobb küzdelme. Hogy vajon elindul-e a Squid Game-féle úton, a jövő zenéje, mindenesetre a Veszélyes alku kellően odaszegez a képernyő elé még akkor is, ha brutalitása és zaklatottsága miatt nem feltétlenül könnyű nézni.

Veszélyes alku (Bargain), 2022, Skyshowtime. 24.hu: 7,5/10