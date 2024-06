Ruben Östlund videóüzenetben meséli el, miért választott egykor magyar álnevet, és még egy üvöltő macskát is mutat

Östlund-retrospektív címmel vetítéssorozatot tart a svéd rendező filmjeiből az idén harmincéves Cirko-Gejzír mozi. Az esemény alkalmából Ruben Östlund egy rövid videóüzenetet is küldött a budapesti közönségnek, amelyben a készülő új filmjének témájáról, valamint korábbi filmjeinek és családjának magyar vonatkozásáról is beszél, amíg a rá jellemző abszurditással el nem tereli a figyelmét a szomszéd háztetőn üvöltve nyávogó macska.

Azért előtte még elárulja, hogyan választott annak idején magyar álnevet:

Szeretnék elmesélni egy titkot. Ha a Gitarrmongot vagy az Autobiographical Scene Number 6882 című rövidfilmet nézitek, észrevehetitek, hogy az operatőr neve a stáblistán Gent Tibor. Ez a Gent Tibor igazából fiktív személy. Én vagyok az, én fényképeztem ezeket a filmeket

– mondja rendező, akit exfelesége, Andrea inspirált a névválasztásban, az ő szülei ugyanis magyarok voltak, Budapestről származtak, és van egy rokonuk a magyar fővárosban: Orlai Tibor. Mellesleg az ő színháza, az Orlai Produkciós Iroda állította színpadra 2023-ban Östlund Lavina című filmét – ennek kapcsán nemrég mi is beszélgettünk a kétszeres Arany Pálma-díjas és kétszeres Oscar-jelölt rendezővel.

Ruben Östlund rövidfilmjeivel robbant be a filmfesztiválok elismert alkotói közé, de később nagyjátékfilmjei is sorra nyerték a díjakat. Eddigi aktív alkotói időszaka egybeesik a Cirko működésével. „Az ő világa a mi világunk is” – vallja a mozi. Az Östlund-retrospektívet két hétvégén, június 21. és 23., illetve június 28. és 30. között rendezik meg a Cirkóban. A rendező világhírű, fesztiváldíjas alkotásai (Lavina, A négyzet, A szomorúság háromszöge) mellett korai filmjei (Gitarrmongot, Akaratlanul, Play – Gyerekjáték?) is műsorra kerülnek, sőt, egy rövidfilmes válogatás is látható lesz a moziban.