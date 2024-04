Sorozat készül Emmanuel Macron feleségéről

Brigitte Macronról készít sorozatot a francia Gaumont – írja a Variety. A Brigitte, une femme libre, azaz a Brigitte, a szabad nő című alkotás hat részben mesél majd a first ladyről, ám egyelőre óriási titok övezi, hogy pontosan hogyan tervezik bemutatni Emmanuel Macron feleségének életét.

A sorozatot Bénédicte Charles és Olivier Pouponneau készítik, az előbbi a Le Figaronak azt nyilatkozta, hogy eleinte olyannyira érzékenynek gondolták a témát, hogy el is akadtak a megvalósításban. Végül sikerült ezen túllendülniük, Brigitte Macront pedig lenyűgöző karakternek nevezték, akinek életét melodramatikus keretek közt dolgozzák fel.

Ahogy a lap is írja, a first lady élete bőven szolgáltat alapot egy izgalmas életrajzi drámához: a jelenlegi francia elnökkel egy katolikus iskolában találkoztak, amikor Macron tizenöt volt, az akkor még férjnél levő tanárnő, Brigitte Auzière pedig negyven. A későbbi elnök a későbbi first lady középső lányával járt egy osztályba, ám nem osztálytársával, hanem annak anyjával szövődött szerelem köztük. Macront az ügy kiderülésekor egy párizsi iskolába küldték, ám ennek ellenére kapcsolatuk nem szakadt meg, Brigitte hamarosan elvált férjétől, akivel három gyermeket neveltek. A későbbi elnökkel egy évvel később, 2007-ben házasodtak össze.

Mikor férjét 2017-ben elnökké választották immár Brigitte Macronként ő lett a francia first lady. A francia közvéleményt sokáig foglalkoztatta a köztük lévő 24 évnyi korkülönbség, nemrég pedig abból lett botrány, hogy szélsőjobboldali körök álhírként azt terjesztették, miszerint Brigitte valójában férfiként született, nemet váltott, és nem ő hordta ki a gyerekeit. Az álhírterjesztőket később kétezer euróra büntették, Macron pedig idén nőnapon először beszélt arról, mennyire megnehezítették életüket a pletykák.

A francia Gaumont az utóbbi években olyan világszerte is sikeres sorozatot készített, mint például a Lupin, júniusban pedig bemutatják a Karl Lagerfeldről szóló sorozatukat.