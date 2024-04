Még idén jön a Sztárban Sztár All Star, a Kísértés, a Hunyadi és a S.E.R.E.G. a TV2-re

Két nagyköltségvetésű államilag támogatott sorozat, egyszerre három vetélkedő és egy rég elfeledett reality érkezik idén a TV2-re – derült ki a SorozatWiki podcastjából, amelyben Fisher Gáborral, a csatorna programigazgatójával beszélgettek.

Idén sok mindent máshogy csinálunk, mint tavaly. Picit kevesebb erőforrást biztosítunk a tavaszi szezonra, mert azt gondoljuk, hogy nagy csata lesz ősszel

– vázolta a Tv2 új programstratégiáját. Ősszel ugyanis minden eddiginél több, három nagyszabású showműsor is indul,

a már korábban bejelentett Megasztár mellett lesz Dancing with the Stars és Sztárban sztár All Star is.

Ez utóbbiban az eddigi három évadának legjobbjai térnek vissza.

Emellett a TV2 műsorára érkezik még idén: