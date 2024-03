Razziáztak Sean ‘Diddy’ Combs két házában, egyik szomszédja szerint éjszakánként bikinis lányokat hoztak hozzá

Sean „Diddy” Combs (korábbi művésznevén Puff Daddy) Los Angeles-i és miami ingatlanát is szövetségi ügynökök lepték hétfőn – írja a Guardian. A rapper-producernél a lap forrásai szerint a New York-i hatóságok egy szexkereskedelemmel kapcsolatos nyomozás keretein belül tartottak házkutatást, bár az nem egyértelmű, hogy pontosan mit kerestek.

A Daily Mailnek most arról mesélt a rapper egyik közeli szomszédja Los Angelesben, hogy a házánál rendszeresen jelentek meg az éjszaka közepén nagy méretű fekete autók, amikből fürdőruhás lányok szálltak ki.

Combsot többen vádolták korábban szexuális erőszakkal, legutóbb februárban állt elő egy férfi zenei producer, aki azt állította, hogy Combs szexuálisan bántalmazta, és arra kényszerítette, hogy szexmunkásokkal feküdjön le. Combs ügyvédje, Shawn Holley „teljes fikciónak” nevezte az állításait, ahogy a zenész jogi csapatával korábban is kategorikusan tagadtak minden felmerülő vádat.

Először Combs egykori egykori barátnője, a Cassie művésznéven ismert Cassandra Ventura énekesnő perelte be a rappert, aki a vád szerint többször kényszerítette arra, hogy az általa felbérelt férfi prostituáltakkal folytasson szexuális aktust, miközben ő maga nézte és filmezte, emellett többször megverte, megfélemlítette, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt, sőt, egy alkalommal meg is erőszakolta. Cassie és Combs jogi csapata végül peren kívül intézte az ügyet (ami Combs akkori ügyvédje szerint véletlenül sem azt jelentette, hogy Combs bármit is elismerne), azóta azonban egyre többen hozakodnak elő hasonló vádakkal.

Maga Combs tagadja az összes ellene felhozott vádat, az X-en megosztott bejegyzésében úgy fogalmazott, „gyors fizetésnap” reményében vádolják.

Az eset kapcsán most újra előkerült a Combs által felfedezett Usher egy 2004-es interjúra is, amiben így mesél arról az időszakról, amit a rapper házában töltött:

Mindig voltak lányok. Kinyitottál egy ajtót, és láttál valakit, aki épp csinálta, vagy több embert egy szobában, akik orgiát tartottak. Soha nem tudtad, mi fog történni.

Az alábbi videón az egyik ingatlan razziája látszik: