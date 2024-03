Indul az HBO Maxot váltó Max, júniusban ismét összecsapnak Westeros házai

Május 21-én indul a Warner Bros. Discovery továbbfejlesztett streaming-szolgáltatása, ami az HBO Max tartalomkínálatát, a Discovery szórakoztató, nem fikciós műsorait, valamint az Eurosport prémium szolgáltatását egyesíti – írta meg közleményében a Warner.

Innentől kezdve simán csak Max lesz a streamingszolgáltató neve.

JB Perrette, a Warner Bros. Discovery globális streamingért és játékokért felelős elnök-vezérigazgatója a Series Mania tévéfesztiválon jelentette be a Max indulását, ahol elmondta:

„A Max a Warner Bros. Discovery európai streaming-otthona, amely messzire visszanyúló európai örökségünkre épül, és egy helyen összesíti szolgáltatásaink és csatornáink hihetetlenül széleskörű és mély, kulturálisan meghatározó szórakoztató tartalmait. A Max páratlan tartalomkínálata, amely a Sárkányok házától a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékokig és azon is túl terjed, azt jelenti, hogy a Max minden hangulathoz és alkalomhoz kínál valamit mindenkinek, minden helyzetben.”

A Max európai bevezetésének kiemelkedő eseménye a Sárkányok háza második évadának június 17-ei európai premierje. A második évad a sorozat két nagy háza, a Targaryen és a Hightower házak vastrónért folytatott harcát mutatja majd be. A kettészakadt Westeros történetében visszatérnek az első évad fontosabb karakterei, így Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno és Rhys Ifans is.

Az évadhoz sajátos módon két előzetes is készült, az egyik a Targaryen (Fekete), a másik a Hightower (Zöld) ház szemszögéből mutatja meg az eseményeket. Az előzetesek a cikk végén megtekinthetők.

A Maxon az élő sporteseményeket nem számítva is több mint kétszer annyi tartalom lesz elérhető, mint a jelenlegi HBO Maxon. Egyedül ezen a platformon lesz majd látható a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok minden egyes pillanata – ehhez a streaming-szolgáltató minden felhasználónak hozzáférést biztosít majd.

Népszerű Warner Bros. alkotásokon alapuló új saját gyártású tartalmak is érkeznek a jövőben, mint A Pingvin, a Welcome to Derry (Stephen King Az című regénye alapján) és az új lengyel politikai kém thriller, az Eastern Gate. Maradnak az olyan klasszikusok, mint a Harry Potter-franchise, a Paddington, a Mátrix, A sötét lovag, a Joker és A Gyűrűk ura, de a Discovery népszerű tartalmai is elérhetőek lesznek, mint a Három hónap jegyesség, az Aranyláz Alaszkában és a Feljavítók.

A Max Standard és Prémium csomagban lesz elérhető, amihez sport kiegészítőcsomagot lehet majd vásárolni. Azoknak a jelenlegi felhasználóknak, akik éltek az HBO Max életreszóló előfizetési kedvezményével, megmarad a 33%-os kedvezményük a mindenkori árból, ha továbbra is aktív az előfizetésük, és megfelelnek az eredeti promóció követelményeinek. A csomagok árazásáról egyelőre nem tettek közzé információt.

A Sport kiegészítőcsomag átfogó közvetítéseket biztosít majd a rajongóknak a legnagyobb nemzetközi és európai sporteseményekről. Ezek közé tartoznak a Grand Slam-tornák – az Australian Open, a Roland-Garros és a US Open – a három kerékpáros Grand Tours, a Giro d’Italia, a La Vuelta a Espana és a Tour de France, valamint a Tour de France Femmes, a Le Mans-i 24 órás autóverseny és minden jelentős téli sport világbajnokságai és világkupái. A közvetítési jogok országonként eltérnek.

A jelenlegi HBO Max előfizetők megtarthatják a profiljukat és megtekintési előzményeiket, úgyhogy zökkenőmentesen folytathatják majd a tartalomfogyasztást a Maxon.