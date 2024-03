„Nincs több energiám” – megerősítette visszavonulását a Holt költők társasága és a Truman Show rendezője

Peter Weirt hatszor jelölték Oscar-díjra pályafutása során, de végül egyszer sem kapta meg, csak 2022-ben vehette át életműve elismeréseként a tiszteletbeli Oscart. Az életmű-díj megérdemeltségével nehéz lenne vitatkozni, hiszen Weir nemcsak az ausztrál újhullám egyik fontos alakja, de Hollywoodba átigazolva is olyan népszerű filmeket rendezett, mint a Holt költők társasága, a Truman Show, a Kapitány és katona. Csaknem másfél évtizede azonban nem jelentkezett új filmmel, legutóbbi rendezése – az Imdb filmes adatbázis alapján – a 2010-ben bemutatott Út a szabadságba volt Ed Harrisszel, Colin Farrellel, Saorsie Ronannel és Mark Stronggal. Most úgy tűnik, ez marad az utolsó filmje is, hiszen a 79 éves rendező egy pódiumbeszélgetésen megerősítette visszavonulását.

Miért álltam le a rendezéssel? Egésze egyszerűen azért, mert nincs több energiám

– mondta a párizsi Festival de la Cinémathèque színpadán Weir, aki arról is beszélt, hogy az azóta eltelt időben felmerültek közös filmötletek Jim Carreyvel és Robin Williamsszel is, de ezekből végül nem lett semmi.

