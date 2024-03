Meghalt David Seidler, aki Oscart kapott A király beszéde forgatókönyvéért

86 éves korában elhunyt David Seidler, akit leginkább A király beszéde című Oscar-díjas film írójaként ismerhetünk. A londoni születésű forgatókönyvíró, aki maga is dadogott, a filmvászonra vitte VI. György király beszédhibájának leküzdéséről szóló igaz történetet.

A 2010-es film főszereplője Colin Firth volt, aki a király megformálásáért a legjobb színésznek járó Bafta- és Oscar-díjat is elnyerte. Seidler állt a film színpadi adaptációja mögött is, amelyet 2012-ben mutattak be a West Enden. A 2011-es Oscar-díját „a világ összes dadogósának” ajánlotta – és akkor megköszönte a királynőnek, hogy „nem küldött a Tower tömlöcébe az F betűs szó használata miatt”.

Az 1937-ben született Seidler a második világháború és a londoni villámháború idején költözött az Egyesült Államokba, ahol korai szórakoztatóipari munkái közé tartozott a japán szörnyfilmek szinkronfordításainak írása, a televíziózásba pedig az 1960-as évekbeli Adventures of the Seaspray című sorozattal tört be.

Seidler első komolyabb díját az 1988-as Onassis: The Richest Man In The World (A világ leggazdagabb embere) című életrajzi filmjéért, amelynek főszerepében Raul Julia alakította Arisztotelész Onasszisz görög hajómágnást. Ő írta Francis Ford Coppola 1988-as Tucker, az autóbolond című vígjátékát is. De A király beszéde volt az, amiről a legjobban ismert volt. A cselekmény VI. György király súlyos dadogásának leküzdését és Lionel Logue beszédterapeutával való váratlan barátságát követi nyomon a második világháborút megelőzően. Seidler halálának hírét menedzsere közölte a médiával, írja a BBC.