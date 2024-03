Elárulták a Trónok harca alkotói, miért nem vállalt szerepet Barack Obama az új sorozatukban

David Benioff és D. B. Weiss Barack Obamának is szántak egy apró szerepet új sorozatukban, a Netflixre márciusban érkező A háromtest-problémában. A Trónok harca alkotópárosa a volt elnököt is felkérte, hogy ugorjon be nagyszabású sci-fi sorozatukba, de kedvesen elutasító választ kaptak.

Ha valaha ténylegesen bekövetkezne a földönkívüliek inváziója, jobb lenne, ha inkább arra a válságra tartogatnám magam

– írta nekik Obama. Erről Benioffék nyilatkoztak a Deadline-nak.

A háromtest-probléma, amelyet mi is beharangoztunk márciusi sorozatajánlónkban, Cixin Liu (Liu Ce-hszin) magyarul is megjelent, Hugo-díjas regényéből készült. A történet egy fiatal nő végzetes döntéséből indul ki az 1960-as évek Kínájában, a maoista kulturális forradalom idején, amely később az emberiség történetének legnagyobb fenyegetéséhez vezet.