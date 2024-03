Márciusban omladozni kezd a rezsim, és szembesülünk a 3-test problémával

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin, Apple TV+

Március 1.

Az angolok kedvenc útonállója, a lótolvajlás miatt kivégzett Dick Turpin kalandjait számos regényben, filmben, sőt sorozatban is megörökítették. Turpint ezúttal Noel Fielding kelti életre az Apple TV+ sorozatában, amely vígjáték formájában dolgozza fel a történetet.

Vér és víz 4, Netflix

Március 1.

Az egymástól születésükkor elszakított nővérekről szóló dél-afrikai tinisorozat már a negyedik évadánál jár, és ha hinni lehet az előzetesnek, Puleng és Fiks a végzős évük alatt megpróbálnak továbblépni, de a múltjuk egymás ellen fordítja őket.

Resident Alien, Netflix

Március 1.

Ez a scf-fi-vígjáték-sorozat három éve indult el a Syfly nevű kis amerikai kábelcsatornán, és már a harmadik évadánál jár, mostantól viszont a Netflix előfizetői is láthatják. A főszereplője Alan Tudyk, aki egy földönkívülit alakít, akit azért küldtek a Földre, hogy elpusztítsa a lakóit, és ennek érdekében felveszi egy általa meggyilkolt orvos alakját. Csakhogy menet közben emberi érzések kerítik hatalmába, és ez zavart okoz a projektben.

Párizsi alvilág, Netflix

Március 1.

Ez a francia krimisorozat igencsak jónevű szereplőgárdát foglalkoztat, hiszen szerepel benne Mathieu Kassovitz és Marine Foïs is, a főszereplő pedig Lina El Arabi, aki egy olyan fiatal nőt alakít, aki meggyilkolt apját szeretné megbosszulni. Így akad rá egy titkos bosszúállókból álló társaságra, a Fúriákra. Látható egyébként a sorozatban Funtek Frigyes fia, Sándor is.

Aníkúlápó: A fantom felemelkedése, Netflix

Március 1.

Az Aníkúlápó című nigériai film spin-off sorozata ott folytatódik, ahol a film végződött: Saro (Kunle Remi) visszatér Ojumóba, ahol egy lehetetlennek tűnő feladatot kell végrehajtania.

A rezsim, HBO Max

Március 4.

Will Tracy (íróként többek között az Utódlásban is dolgozott) első saját sorozata egy megrogyó, fiktív önkényuralmi rendszer történetét meséli el. Elena Vernham kancellár (Kate Winslet) egyre paranoiásabbá és instabilabbá válik, miután egy ideje nem hagyja el a palotát, és egy szintén labilis katona hatása alá kerül. A szatirikus sorozatban szerepel még Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts és Hugh Grant is. A sorozat egyik rendezője Stephen Frears.

Antonia, Amazon Prime Video

Március 4.

Olasz sorozat, melyet bevallottan a Fleabag sorozat sikere ihletett: Antonia (Chiara Martegiani) egy nehéz természetű színésznő, akit pont a 33. születésnapján rúgnak ki egy színészi fellépésről, és egy kórházban köt ki, ahol megtudja, hogy krónikus betegsége van, ami szokatlan módon a pszichoterápia útjára tereli.

F*O*G*S*Á*G, Direct One

Március 4. (tévés premier)

Bár online már február vége óta streamelhető, múlt havi ajánlónk után jelentette csak be a Direct One, hogy behozza ezt az ausztrál vígjáték-sorozatot, melyben olyan világsztárok is láthatók, mint Sean Penn és Susan Sarandon. A sorozat főhőse azonban négy ausztrál kommandós, akiket egy csendes-óceáni szigetországban vetnek be, ám felkelők ejtik fogságba őket, és a róluk készült videó révén világhírűek lesznek.

Halál és egyéb részletek, Disney+

Március 5.

Klasszikus régivágású krimisorozat, melynek főhőse, Rufus Cotesworth (Mandy Patikin), a világ egykori legjobb nyomozója is azon a luxus tengerjáró hajón utazik, ahol gyilkosság történik. Naná, hogy nekiáll megfejteni a rejtélyt.

A rendkívüli 2, Disney+

Március 6.

Emma Moran vígjáték-sorozata egy olyan világban játszódik, ahol az számít különlegesnek, akinek nincs szuperképessége. Főhőse Jen (Máiréad Tyers), aki viszont nagyon is szeretne szupererőt, még akkor is, ha a szereplők legtöbbjének teljesen használhatatlan szuperképesség jut. A szuperhős zsánert ironikusan megcsavaró brit sorozat első évada nagy siker lett, minden adott hozzá, hogy a másodikat is szeressék a nézők.

Szuperszex, Netflix

Március 6.

Életrajzi sorozat Rocco Siffredi olasz pornósztárról, akit Alessandro Borghi alakít. A színész korábban a Suburra sorozatból lehetett ismerős, most viszont más jellegű szerepet kapott, melyhez csaknem ötven szexjelenetet kellett felvenni 95 nap alatt.

A védőügyvéd 1-2, HBO Max

Március 7.

Ez a lengyel krimisorozat még 2018-ban indult el, most pedig az első két évad magyarul is látható lesz. Egy házaspár kislánya eltűnik, a hatóságok pedig őket gyanúsítják a bűncselekménnyel, ezért régi barátjukat, Joanna Chylka ügyvédnőt (Magdalena Cielecka) fogadják fel a védelmükre.

Úriemberek, Netflix

Március 7.

Guy Ritchie azonos című filmje öt évvel ezelőtt nagy sikert aratott, így most egy teljes sorozatot csinálhatott nagydumás, kifogástalanul öltözött, londoni bűnözőkről. A film cselekménye után játszódó sorozat főhőse Eddie (Theo James), aki nagy birtokot örökölt, melyről azonban kiderül, hogy a filmbeli Mickey Pearson marihuána-termesztő birodalmához tartozik.

A jel, Netflix

Március 7.

A német sci-fi sorozatban az űrhajós Paula (Peri Baumeister) nyomtalanul eltűnik egy misszióról hazafelé tartva, így férjére, Svenre (Florian David Fitz) marad, hogy megfejtse Paula titokzatos üzeneteit, emellett egyedülálló apaként is helytálljon.

Sexy Beast, SkyShowtime

Március 8.

Ha már annyi film kap spin-off sorozatot, akkor ne maradjon ki Jonathan Glazer csaknem negyedszázaddal ezelőtti fekete komédiája sem. A Szexi dög most előzménysorozatot kapott (ebben Glazer nem vesz részt), melyből megismerhetjük Gal, Don, DeeDee és Teddy előéletét.

Mary & George, SkyShowtime

Március 8.

A történelmi pszichodrámaként jellemzett sorozat főszereplője Mary Villiers (Julianne Moore), a szerény származású és félelmetes ambíciójú nő, aki második fiát, George-ot (Nicholas Galitzine) rávette, hogy elcsábítsa Jakab skót és angol királyt (Tony Curran), és a nagyhatalmú szeretője legyen. Merész cselszövések és csábítás révén a Villiers család Anglia leghatalmasabbjá válhatna, ám ahogy George hatalma növekszik, az anyjával való kapcsolata is a végsőkig feszül.

A könnyek királynője, Netflix

Március 9.

Az ehavi koreai sorozat két nagyon gazdag családból származó fiatal házassága válságát és csodával határos megmenekülését mutatja be.

Szerelem vagy kötelesség 3, Netflix

Március 11.

Utolsó évadával jelentkezik a svéd romantikus tini-drámasorozat, melynek főhőse Wilhelm herceg, az elit középiskolában tanuló trónörökös, illetve iskolatársa Simon, akivel egymásba szeretnek ugyan, de mindig nehézségek állnak közéjük. Vajon a záróévadban megoldódnak-e a problémák?

A takarítónő 3, HBO Max

Március 12.

Az argentin sorozat amerikai remake-jének főhőse egy bevándorló orvosnő, Thony (Élodie Yung), aki takarítónőként kezd dolgozni, ám a súlyos beteg fia kezeléséhez pénz kell, és segít a gondján, amikor a szervezett bűnözéssel kapcsolatba kerül. Ám mindennek ára van, és a kettős életet élő Thony az új évadban egyre inkább magára marad, miközben még feszültebb helyzetekbe kerül.

Kincskereső kalandorok, Netflix

Március 13.

A mexikói thriller Miguel (Alfonso Dosal) és bűntársa, Lilí (Ester Expósito) történetét követi, akik egy csapat banditával együtt megpróbálnak kincset szerezni egy spanyol gályaroncsból, amely a függetlenségi háború idején süllyedt el a Mexikói-öbölben. Azonban nem ők az egyetlenek, akik a fejpénzre pályáznak.

Megkerültek, HBO Max

Március 14.

A krimisorozat főhőse Gabi Mosley (Shanola Hampton), aki egy krízismenedzsment céget vezet, amely eltűntnek nyilvánított, de valójában nem is nagyon keresett embereknek nyújt segítséget. Gabit fiatalon ugyancsak eltűntnek nyilvánították, amikor egy férfi elrabolta, most viszont ő rabolja el egykori fogvatartóját, és az ő emberrablóként és bűnözőként szerzett tudását használja fel az ügyek megoldásához.

Lányok a buszon, HBO Max

Március 14.

Négy újságírónő, akik követik a választásra készülő elnökjelölt kampányát, nemcsak összebarátkoznak a kampánybuszon, de egy olyan botránnyal is szembetalálkoznak, amely nemcsak az elnökséget, hanem az egész demokráciát is megbuktathatja. A sorozat egyik alkotója Amy Chozick, aki korábban politikai újságíróként több választásról is tudósított.

Manhunt, Apple TV+

Március 15.

A sorozat az Abraham Lincoln gyilkosa, John Wilkes Booth utáni hajtóvadászatot mutatja be. A főhőse Lincoln barátja és harcostársa, a hajszát irányító Edwin Stanton (Tobias Menzies), Booth szerepét pedig Anthony Boyle játssza, akit egy másik, friss Apple-sorozatban, A levegő uraiban is láthatunk.

A küldöttek 2, SkyShowtime

Március 15.

A mexikói sorozat második évadában a Vatinkánból küldött két pap, Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) és Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) egy kolostorban elkövetett gyilkosság mélyére ásnak. Közben házigazdájuk, Joaquin hirtelen halála tragédiaként sújt le rájuk. A kettős nyomozásba keveredett papok nemcsak a misztikus, hanem egy sokkal földhözragadtabb igazsággal is szembe találják magukat.

A kikötő törvénye, Netflix

Március 15.

A spanyol thrillersorozat a barcelonai kikötőben játszódik, ahonnan Joaquín Manchado (Eduard Fernández) vaskézzel irányítja drogbirodalmát – egészen addig, amíg egy elveszet szállítmány mindent a feje tetejére állít, és bandaháborút robbant ki.

Palm Royale, Apple TV+

Március 20.

Juliet McDaniel Mr. & Mrs. American Pite című regénye alapján készült ez a vígjáték-sorozat, mely 1969-ben játszódik, ahol egy nő mindent megtesz azért, hogy beverekedhesse magát a Palm Beach-i elit köreibe. A főbb szerepekben Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney és Carol Burnett láthatók.

Miss Scarlet and the Duke 4, Epic Drama

Március 21.

A két viktoriánus kori detektív, a magánnyomozó Eliza Scarlet és a rendőrfelügyelő William „Duke” Wellington éveken át nyomoztak vállvetve, kapcsolatuk a negyedik évadban azonban örökre megváltozik.

A 3-test probléma, Netflix

Március 21.

A Trónok harca showrunnerei, David Benioff és DB Weiss régóta várt új sorozatában Alexander Woo-val (The Terror) kiegészülve dolgozták fel Liu Ce-hszin azonos című sci-fi regényét. Ez egy fiatal nő végzetes döntését meséli el az 1960-as évek Kínájában, amely később az emberiség történetének legnagyobb fenyegetéséhez vezet. Amikor a természet törvényei megmagyarázhatatlan módon a szemük előtt bomlanak fel, briliáns tudósok egy összetartó csoportja egy rendhagyó nyomozóval egyesíti erőit, hogy szembeszálljanak a veszéllyel.

Veronika, SkyShowtime

Március 22.

Ebben a paranormális fordulatot tartalmazó svéd krimiben Alexandra Rapaport egy kisvárosi rendőrtisztet alakít, aki kétgyermekes anyaként küzd bonyolult családi életével és titkos gyógyszerfüggőségével. Amikor furcsa dolgok kezdenek történni, és egy elhunyt fiú jelenik meg előtte, Veronika azt hiszi, elment az esze, de kénytelen elfogadni, hogy a fiú talán nem is illúzió. Sőt, kapcsolódhat egy gyilkossági ügyhöz, melyben nyomozni kezd.

A hívők, Netflix

Március 27.

A thai thriller-sorozat főhőseinek, három fiatal és ambiciózus vállalkozónak meg kell találnia a módját, hogy visszafizesse a bukott startupjukból származó adósságot, amikor egy döbbenetes üzleti lehetőségre bukkannak, amely pénzért kihasználja az emberek vallásos hitét.

We Were The Lucky Ones, Disney+

Március 28.

A Hulu történelmi sorozatának producerei között ott van Ben Affleck és Matt Damon neve is, és a világháború alatt egymástól elszakított lengyel zsidó család tagjairól szól, akik csodával határos módon túlélik a háborút, és megpróbálják megkeresni egymást.

Lázadó Nell, Disney+

Március 29.

Sally Wainwright (Happy Valley, Gentleman Jack) új sorozata a 18. századi Angliában játszódik. A gyilkossággal vádolt, szökésben lévő Nell Jackson (Louisa Harland) útonálló lesz a túlélés érdekében. Egy szellem segítségével azonban rájön, hogy a sors okkal állította őt a törvény rossz oldalára, és egy összeesküvést kell lelepleznie, amely a királynő életét fenyegeti.