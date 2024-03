Billie Eilish és Finneas O’Connell rekordot döntöttek

Ariana Grande és Cynthia Erivo adják át a legjobb eredeti filmzene és a legjobb eredeti betétdal díjat.

A legjobb filmzenét az Oppenheimer, vagyis Ludwig Göransson svéd zeneszerző viheti haza, akinek ez második Oscarja a Fekete párduc zenéje után.

Hiába a nagyszabású performansz, nem az I’m Just Ken lett a legjobb eredeti betétdal, de azért a Barbie filmnél marad a díj: a What Was I Made Forral Billie Eilish és Finneas O’Connell vihetik haza, ezzel ők a legfiatalabb alkotók, akik két Oscar-díjat is magukénak tudhatnak, a testvérpár ugyanis 2022-ben a James Bond betétdalával, a No Time To Die-al már szerzett egy díjat.