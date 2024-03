Ókovács Szilveszter: Egy operaházi szünet többmilliós bevételt képes hozni

Ahogy korábban megírtuk, az Operaház nemrég úgy döntött, a büfébevételek növelése érdekében szünetet tesz a Carmina Burana előadásba, a felháborodott karmester-rendező, Bogányi Tibor pedig egy Facebook-posztban jelentette be, hogy emiatt nem folytatja a darab dirigálását.

Megkérdeztük az Operaház főigazgatóját, Ókovács Szilvesztert, aki lapunknak elmondta, azért döntöttek a szünet beékelése mellett, mert az Orff-mű előtt más darabokat is adnak (a színlap szerint a produkció előtt a Bordó Sárkány nevű zenekar hangolja középkori dallamokra a közönséget), 75 perc pedig egyben már sok lehet a közönségnek. „A nézők szívesen nyújtóztatják ki magukat, szívesen sétálnak az Ybl palotában, szívesen élnek társadalmi életet, és igen, szívesen vesszük, ha fogyasztanak is, mert ennek hasznait is a dolgozóink kapják SZÉP-kártyán, és mert

a kulturált büfészolgáltatás hozzátartozik az operaélményhez

– mondta. Kérdésünkre, hogy ennek a forrásnövelésnek van-e köze a márciusra meghirdetett dolgozói sztrájkhoz és a béremelési követelésekhez, Ókovács úgy válaszolt, szeretnék megoldani a helyzetet, és valóban minél több új forrást kell találniuk a dolgozók számára. A főigazgató korábban Csák János miniszternek írt levelében úgy fogalmazott, a kollégák kétségtelenül joggal vetik fel, hogy az intézmény legalább a budapesti átlagkeresethez zárkózzon fel, és az Aldi és Lidl bolti eladóinak bérét biztosítani tudják dolgozóiknak.

Arra a kérdésre, hogy alapvetően kinek a döntése egy-egy előadás tervezésekor a szünetek létének és hosszának meghatározása, és milyen szakmai szempontokat szokás ilyenkor figyelembe venni, a főigazgató így válaszolt:

A Magyar Állami Operaházban sem a fellépők döntik el, mi hogy lesz, és még csak nem is a sajtó vagy a felheccelt trollok. Egy produkció életciklusa sokféle fordulatot, kisebb-nagyobb változást megélhet, egy igazi színházi karmester ezt pontosan tudja. Az operaházak maguk döntik el, hánykor kezdenek, hány felvonásban játszanak, milyen hosszú a szünet, van-e késés stb. Mindennek ezer oka lehet: kisebb termekben elfogy a levegő, nagyobbak nehezebben telnek és ürülnek, más és más a színpadi átdíszítés technikai kihívása, néha pihenni kell a művészeknek, mekkora a sor a mellékhelyiségek előtt és hány van azokból, kint esik és dugó van, esetleg ruhatári sorállásos vagy anélküli évszakban vagyunk.

Ókovács szerint azonban ez mind nem a nézőkre tartozik:

eléjük kivinni nemcsak szerződésszegés, de súlyos mítosztalanítás is. Magyarán: károkozás

– mondta az igazgató.

Elmondása szerint ő maga és a művészeti igazgató is tett kísérletet az előadás készítőivel való egyeztetésre, így Bogányi Tibor rendező-karmester levele és a darabból való távozása teljes meglepetésként érte – épp a Don Giovanni szombat éjjeli premierfogadásán volt, így a jelenlévő Erdélyi Dániel másodkarnaggyal rögtön tudtak is egyeztetni a másnapi karmesterpótlásról.

A főigazgató lapunknak azt is elmondta, hogy az Opera tavalyi jegy-, bérlet-, bolt-, büfé-, épülettúra-, rendezvény- és áfabevétele mintegy hatmilliárd forint volt, ami nemcsak saját rekord, de a teljes kulturális terület legmagasabbja is.

„Az operaházi catering is immár közvetlenül termel bevételt a színháznak, megalapozott számaink még nincsenek, de egy-egy operaházi szünet több milliós bevételt képes hozni az exkluzív környezetben. Ezért is látunk benne olyan forrást, amely segíthet a bérrendezésben, és általa az intézmény működőképességének fenntartásában, hisz az állami támogatás az inflációs évek alatt egyáltalán nem emelkedett” – mondta.