Hivatalos: Demeter Szilárd lesz a Nemzeti Múzeum főigazgatója

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója lett a Nemzeti Múzeum új főigazgatója – jelentette be kedd este az M5 Ez Itt a kérdés című műsorában Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Demeter március 6-án kezdi meg főigazgatói munkáját.

Az Index már napközben arról írt, hogy Demeter nyerte a főigazgatói pályázatot, értesüléseik szerint Csák János erről a Nemzeti Kulturális Tanács ülésén beszélt. A hírportál szerint Demeter győzelmével múzeumi összevonás következhet, ami előrevetítheti a más művészeti ágaknál történő integrációt is. Ezt Csák a Telex beszámolója alapján megerősítette a köztévében. A miniszter elmondta, hogy létre fog jönni holdingként a Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ, ami alá hat intézmény tartozik majd:

a Petőfi Irodalmi Múzeum,

az Országos Széchényi Könyvtár,

a Magyar Nemzeti Múzeum,

a Természettudományi Múzeum,

az Iparművészeti Múzeum, és

a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.

Ahogy mi is megírtuk, a Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára, a menesztett L. Simon László helyére tíz szakember nyújtotta be a pályázatát, a versengők listája azonban nem volt nyilvános. A Hvg.hu cikke szerint tíz pályázat közül lett az övé a nyertes, egyebek mellett Csapláros Andrea, a szombathelyi Savaria Múzeum igazgatója; Hammerstein Judit jelenlegi megbízott főigazgató; és Zsigmond Gábor, a Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese adott be pályázatot.

A bíráló bizottság négyet küldött tovább támogatólag a miniszternek, ezek között volt Demeteré is, de nem az övé állt az első helyen. Csák ugyanakkor a tévében kijelentette: Csák úgy hivatkozott Demeter pályázatára, hogy forradalmat ígért, „egy 1802-es forradalmat”, a forradalmi gondolat pedig az volt, hogy egy „ütőképes intézmény” kell.