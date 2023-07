Kilencvenkilenc évesen kapta vissza Auschwitzban meghalt öccse iskolai könyvét egy magyar holokauszttúlélő

A nőnek eddig semmiféle kézzelfogható emléke nem volt a testvéréről.

Bela Engleman egyike volt annak az 565 ezer magyar zsidónak, akit 1944-ben hurcoltak el Magyarországról, a tizenhárom éves fiú Auschwitzból azonban már sosem térhetett haza.

Nővére, Lily az azóta eltelt közel nyolcvan évben is ápolta az emlékét, egyetlen olyan tárgyat sem talált azonban, ami kézzelfogható módon őrizte volna a fiú emlékét – egészen mostanáig, hiszen a közelmúltban előbb az őt megmentő amerikai katonát találta meg, most pedig az egykor öccse által olvasott és használt Smót-példány – ez a Mózes által írt A kivonulás könyve – tért vissza hozzá.

A belső lapjain Béla saját kezével beírt nevét, illetve jegyzeteket rejtő kötetet egy bonyhádi antikvárius, Brauer Zsolt és felesége találták meg, akiktől most a könyv Londonba, a csípőműtét után lábadozó Lilyhez is elért – írja a The Jewish Chronicle nyomán a HVG.

How Dov Forman reunited Lily Ebert with her brother’s lost book https://t.co/fxSOkc908A — The Jewish Chronicle (@JewishChron) July 21, 2023

Lilyt néhány hónappal ezelőtt III. Károly angol uralkodó a holokauszt emlékezetének életben tartásáért, illetve az arról való ismeretterjesztés terén végzett munkájáért a Brit Birodalom Rendjével (MBE) tüntette ki.