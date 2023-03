Az amerikai hadsereg Jonathan Majorsszel reklámozta magát, de a vádak miatt felfüggesztik a kampányt

Hisznek az ártatlanság vélelmében, de kivárják a nyomozás végét.

A Creed III. és A Hangya és a Darázs: Kvantumánia című filmek sztárját, Jonathan Majorst szombaton New Yorkban letartóztatták fojtogatás, testi sértés és zaklatás vádjával. Ennek hírére az Egyesült Államok hadseregének marketingcége is közleményt adott ki, ugyanis Majors a hadsereg két reklámjának is narrátora volt. Ezek a hirdetések kulcselemét képezték annak a nagyobb szabású toborzási kampányának, amellyel a katonaság a fiatalabb nézőket igyekezett megszólítani. A közleményben azt írják, tudatában vannak a letartóztatásnak, és nagyon aggasztónak találják a színész ellen felhozott vádakat. Amíg Majors bűnössége be nem bizonyosodik, fenntartják az ártatlanság vélelmét,

a józanság mégis azt diktálja, hogy visszavonjuk a reklámokat, amíg a vádakkal kapcsolatos nyomozás véget nem ér.

Az ügy onnan indult, hogy Majors szombaton családi vitába keveredett egy 30 éves nővel. A New York-i rendőrség délelőtt 11 óra körül reagált a 911-es hívásra a manhattani Chelsea negyedben lévő lakásból.

Az áldozat tájékoztatta a rendőrséget, hogy bántalmazták. A rendőrök a 33 éves férfit gond nélkül őrizetbe vették. Az áldozat kisebb sérüléseket szenvedett a fején és a nyakán, és stabil állapotban szállították el egy környékbeli kórházba

– közölte a rendőrség szóvivője.

Majors képviselője tagadta, hogy a színész bármi rosszat tett volna, és alig várják, hogy „tisztázhassák a nevét és az ügyet”.

Majors Hollywood egyik leggyorsabban emelkedő sztárja. Miután a 2019-es The Last Black Man In San Francisco című filmmel betört a filmvilágba, Majors szerepelt Az 5 bajtárs, A vadnyugat törvényei szerint és a tavalyi Devotion című filmekben.