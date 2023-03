Benedek Miklós újra kórházba került

Március elején számoltunk be róla, hogy Benedek Miklós őszre halasztotta a visszatérését, mivel kímélnie kell magát. A 76 éves színész akkor még arról számolt be, hogy otthonában pihenve készül a visszatérésére, ám most újra kórházba kellett mennie:

Kedden voltam kontrollon, és azt mondta a főorvos, hogy bent kell maradnom. Nem mondanám, hogy jól vagyok: az egyik nap ilyen, a másik olyan. Néha fulladozom, fáj a lábam. Nemrég nagyobb szív- és tüdővizsgálaton estem át, sajnos nincs teljesen rendben a szervezetem

– mondta a színművész a Star magazinnak, amit a Ripost szemlézett.

Benedek Miklós többet nem árult el a betegségével kapcsolatban, annyit azonban igen, hogy hálás az egészségügyi dolgozóknak: