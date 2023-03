Újra nézhető A besúgó, az első rész ráadásul ingyenesen

A SkyShowtime-on tért vissza a népszerű magyar sorozat.

Ahogy mi is megírtuk korábban, idén több, az HBO Max kínálatából tavaly eltávolított sorozat is visszatér a képernyőre az új streamingplatformon, a SkyShowtime-on. Köztük A besúgó is, amely nem sokkal az első évad lezárulása után vált elérhetetlenné a rejtélyes átszervezés nyomán. A Szentgyörgyi Bálint által írt és rendezett sorozat nyolc epizódja ma került fel a szolgáltatóra, az első rész pedig ingyenesen is megnézhető a SkyShowtime Youtube-csatornáján.

A besúgó szinopszisa szerint a történet 1985-ben, a vasfüggöny mögött játszódik. Geri főiskolára megy, és alig várja, hogy lányokkal ismerkedjen és bulizzon. Csatlakozik egy radikálisokból álló csoporthoz, amelyet a karizmatikus Száva vezet. Gerinek azonban van egy titka: ő a totalitárius állam egyik besúgója. Öccse megmentése érdekében arra kényszerül, hogy új barátai után kémkedjen az Állambiztonság számára. Geri élete örökre megváltozik, zsonglőrködik a pártok és a politikai viták között, miközben azzal a mindennapos dilemmával küzd, hogy kinek az oldalára álljon. Különösen akkor, amikor a csoport egyre radikálisabb vezetője, Száva rájön, hogy van közöttük egy besúgó.

