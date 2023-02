Egy új sorozatban kétszáz éven át követhetjük egy budai börtöncella történetét

Vajon mi lenne, ha a falak mesélni tudnának? Ezzel a gondolattal játszik a Nemzeti

Filmintézet támogatásával készült Cella – Letöltendő élet című, nyolc külön epizódból álló sorozat alkotói csapata – olvasható a Nemzeti Filmintézet (NFI) sajtóközleményében.

A Megafilm Service heti krimisorozatának első része

március 20-án látható majd a Dunán,

olyan színészekkel, mint Jászberényi Gábor, Járó Zsuzsa, Réti Adrienn, Szamosi Zsófia, Rátóti Zoltán, Trokán Péter és Balázs Andrea.

Már a most megjelent hivatalos előzetesből is kiderül, hogy a minisorozat egymástól független történeteket mesél majd el, az epizódok pedig más-más időben játszódik, így az egyetlen közös pont a helyszín –

a budai börtöncella, ami „utazik az időben”.

De vajon mi a bűn valójában? Kik az igazi bűnösök? Hogyan segít egy félholtra vert magyar tudós a világűrben sodródó Gagarinnak? Van-e kiút egy szexuális ragadozó náci börtönparancsnok karmaiból? Kegyetlen bosszút állhat-e szerelmén egy átvert szerető? Nyerhet-e egy kapzsi maffiavezér, akinek az emberi élet semmit nem jelent? Mi jár a barátnak, aki bármit megtesz, hogy ne ő bűnhődjön egy aljas gyilkosságért? Mit tehet egy anya, akit felőröl a küzdelem egy végzetes betegséggel? Egy poszt-apokaliptikus jövőben börtönbe zárhatja-e szándékosan a családját egy apa, mert annyira retteg a külvilágtól? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a Helmeczy Dorottya – Kálomista Gábor producerpáros nevével fémjelzett sorozat, ami azt meséli majd el, hogyan változott a bűn és az ártatlanság fogalma kétszáz év alatt.

A Megafilm Service krimi-szériája egyben az első magyar antológia sorozat is, amit minden nézőnek ajánlok, akit érdekelnek a bűnügyi esetek, valamint az, hogy a börtönben való létezés hogyan hat bűnösre – vagy ártatlanra? Annak is ajánlom, aki szeret utazni az időben, vagy aki nem tudja eldönteni, hogy tényleg van-e értelme a megbocsátásnak? És persze annak is, aki nem fél tévéképernyőn visszanézni, hogy az emberi létezés kegyetlen szabályai között túlélhetünk-e, és ha igen, hogyan? Ez egy fenyegetésekkel teli korszakban, egy fenyegetéssekkel teli torokszorító sorozat, sok-sok feloldozással