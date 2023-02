Morzsa kutyánk, hegyezd füled! – kutyacastingot szerveznek Petőfi emlékére

Különleges castingot szervez a Petőfi-emlékévhez kapcsolódva Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata. Egy nagyszabású VR-projekthez toboroznak négylábú szereplőt, méghozzá a kétszáz éve született költő az Anyám tyúkja című verséből jól ismert Morzsa kutyának a megformálására.

„Vajon ki hogyan képzeli Petőfiék négylábú barátját? Kicsi? Óriás? Vénséges vagy éppen fiatal? Bozontos vagy simaszőrű? Ezt igyekszik kideríteni Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, hiszen egy szalkszentmártoni forgatáshoz a lehető leghitelesebb Morzsa kutyára van szükségük. Február 17-e, péntekig még bárki benevezheti négylábú barátját. Az ideális bundás jelölt jól szocializált, nyugodt, barátságos, nem félős, és ismeri az alapvető vezényszavakat is” – olvasható a közleményben.

A nyertes eb egy igazán izgalmas projekt részeként a digitális technikának köszönhetően az emlékévek után is, egészen az örökkévalóságig Petőfi oldalán kóborolhat majd. A közlemény szerint az egyik legizgalmasabb jubileumi projekt az az élmény alapú VR-tartalomfejlesztés, amelynek segítségével izgalmas, „petőfis” ügyességi játékokat, és egy tematikus VR-kifestőt is kipróbálhatnak majd a látogatók! „Sőt, a szemüvegek segítségével egy-egy ominózus helyszínre is beleshetnek az érdeklődők. Petőfi Sándor, és életének meghatározó szereplői elevenednek meg, a költő életének legfontosabb színterein. Az egyik ilyen, interaktív, 360 fokos kisfilmhez keresnek most olyan – elsősorban keverék – kutyust, aki hasonlít Petőfi édesanyjának híres Morzsájára.”

A jelentkezéseket 5–10 másodperces kisvideó formájában a szalkmuzeum@gmail.com címen várják február 17-éig.