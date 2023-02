Zelenszkij személyesen is feltűnhet majd a Berlini Filmfesztiválon

Ha így lenne, akkor a háború kitörése óta mindössze harmadszorra hagyná el Ukrajnát.

Alig három héttel ezelőtt kiderült, hogy a február 16-án, csütörtökön kezdődő Berlinalén mutatják majd be a kétszeres Oscar-díjas Sean Penn Volodimir Zelenszkijről készített dokumentumfilmjét, a Superpowert, most pedig úgy tűnik, hogy a premieren vagy legalább magán a filmes seregszemlén valamilyen módon az ukrán elnök is feltűnhet – írja a Variety.

A fesztivál szóvivője kedden megerősítette a hírt, arról azonban nem beszélt, hogy a politikus személyesen jelenik meg, videóüzenetet küld, vagy épp élőben közvetített beszédet tart majd, de az elmúlt hetek történéseit ismerve egyik opció sem lenne meglepő. Zelenszkij ugyanis kétszer is elhagyta már a háborúban álló országot: karácsony előtt az Egyesült Államokba repült, néhány napja pedig a brit és a francia vezetővel is találkozott.

A Superpower eredetileg a férfi színészből, komikusból és producerből egyre népszerűbb politikussá, majd elnökké válásáról szólt volna, a koronavírus-járvány azonban késleltette a munkákat, így Penn két éven át telefonon, illetve Zoom-hívásokon át tartotta a kapcsolatot Zelenszkijjel. Végül 2022. február 23-án érkezett Kijevbe, hogy megkezdhessék a forgatást, másnap azonban kitört a háború, teljesen átírva a film irányát.