Lányával együtt indítaná újra a Waczak szállót John Cleese

Együtt írnák a részeket, sőt, mindketten szerepelnének is benne.

Meglepő hírt tett közzé a The Guardian: a brit lap szerint rövidesen újraindulhat a Monty Python-csoport egykori oszlopa, John Cleese Magyarországon is nagy sikerrel futó sorozata, a Waczak szálló (Fawlty Towers, 1975-1979), aminek új részeit lányával, Camillával együtt írja majd, sőt, színészként is mindketten közreműködnek majd benne.

Az új epizódok a korai tervek szerint azt mutatják majd be, hogy

a mindig cinikus és embergyűlölő főszereplő, Basil Fawlty hogyan képes eligazodni a XXI. század gyorsan változó világában, ahol lányával egy butikhotelt vezetnek.

A projekt egyelőre még igen korai szakaszban jár: Cleese a filmes Rob Reinerrel, illetve annak csapatával való első találkozása után arról beszélt, hogy az volt élete egyik legjobb kreatív ülése.

A Waczak szállót 2019-ben a Radio Times olvasói a valaha készített legjobb brit vígjátéksorozatnak választották – annak ellenére, hogy mindössze két, hat epizódos évadot élt meg. A sikert a tengerentúlon korábban háromszor próbálták megismételni, de az 1979-es Chateau Snavely, az 1983-as Amanda’s, illetve az 1999-es Payne is bukott, így Cleese a kétezres évek végén már arról beszélt, hogy senki nem futhat neki többé a folytatásnak.