Két érdekesnek tűnő, kész filmet is a kukába dobott a Netflix

Átadnák azokat egy másik cégnek, ami forgalmazná és bemutatná őket.

A The Hollywood Reporter szerint Alejandro Brugués The Inheritance (Az örökség), illetve Danis Goulet House/Wife című filmjének gyártásával is teljesen elkészült a Netflix, azok pedig készen álltak arra, hogy rövid időn belül megjelenjenek a szolgáltató kínálatában, most azonban a cég úgy döntött, náluk mégsem juthatnak el a bemutatóig.

A döntés háttere egyelőre kérdéses, bár úgy tűnik, hogy a cég azért csökkentette a premierek számát, hogy a tavalyival azonos mennyiségű új tartalom jelenhessen meg az oldalon.

A sorozatait az elmúlt időszakban sorra elkaszáló Netflix az elmúlt negyedévben igen erős számokat hozott, hiszen a felhasználótábora 7,66 millióval nőtt, köszönhetően jórészt a reklámokat tartalmazó olcsóbb verziónak.

A The Inheritance középpontjában egy hetvenötödik születésnapjára készülő milliárdos, Charles Abernathy áll, aki az ünnep apropóján négy gyermekét hívja vissza a szülői házba, tart azonban attól, hogy valamelyikük meg fogja ölni, így sajátos módon próbálja bebiztosítani magát: amennyiben halva találják, az örökösei egyetlen fillért sem látnak majd a vagyonból.

A House/Wife sem tűnik egyszerű produkciónak: az egy brutális baleset után lassan felépülő nő körül forgó epizódok helyszíne egy okosotthon-prototípus, ahol a házat irányító mesterséges intelligenciának egy idő után furcsa gondolatai támadnak.