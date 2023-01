Újabb nézettségi rekordokat döntött a The Last of Us

A posztapokaliptikus sorozat nem veszít a lendületéből, az HBO történetében egyedülálló nézettségi ugrást hozott.

A kultikus videójátékból készült The Last of Us-sorozatot hatalmas várakozások előzték meg, ennek megfelelően nem is volt meglepő, hogy az HBO történetének harmadik legerősebb nyitányát produkálta. Egy nagy vízválasztó azonban az első epizód után szokott jönni, hogy a sorozat meg tudja-e tartani a nézőket, vagy inkább elkezdenek lemorzsolódni.

Az adatok alapján a The Last of Us elég jó benyomást tett, ugyanis nemhogy megtartotta, de jelentősen tovább bővítette az érdeklődök táborát. A múlt heti 4,7 milliós nézettség 5,7 millióra ugrott a második epizódra, ami 22 százalékos növekedést jelent egyetlen hét leforgása alatt. Az HBO közleménye szerint ekkora növekedést az első két rész között még egyetlen drámai sorozat sem produkált a csatorna története során. A pilotot ráadásul egy hét után már 18 millióan megnézték, tehát megnégyszerezte a nézettséget a debütálás napjához képest.

