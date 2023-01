Timothée Chalamet arról kesereg az Apple TV+ új reklámjában, hogy nem tervez vele az almás cég

A probléma, hogy mindenkivel csináltak már sorozatot és filmet, vele meg még mindig nem.

Furcsa, de mégis zseniálisan működő reklámot adott ki az Apple: a cég streaming-szolgáltatása, az Apple TV+ felhasználótáborát növelni vágyó másfél perces anyag főszereplője a Szólíts a neveden című filmmel egy csapásra világhírűvé vált, azóta számos nagy költségvetésű másikban szerephez jutó Timothée Chalamet, aki másodpercről másodpercre egyre szomorúbb lesz.

Az orrlógatásra nyomós oka van, hiszen lassan minden valamirevaló kollégájának

elérhető már legalább egy filmje vagy sorozata az AppleTV+-nél, ő azonban eddig még kimaradt a sorból.

A tévéjén, illetve iPadjén a különböző kategóriák tartalma közt szlalomozó színész előbb azt nem érti, hogy Selena Gomezzel ellentétben róla miért nem készült még dokumentumfilm, majd rájön, hogy akár egy börtönsorozatban, vagy drámában is megállná a helyét, az i-re azonban végül Jason Momoa videóhívása teszi fel a pontot, aki arról számol be Chalametnek, hogy befejezte a legújabb Apple-sorozata forgatását, és nem is érti, hogy most, 2023-ban ki az, aki még mindig nem jutott hasonló lehetőséghez.

A Call Me with Timothée Chalamet nem az almás cég első, erre a sémára épülő reklámja, hiszen korábban Everyone But Jon Hamm címmel kiadtak már egy hasonlót, rögtön azelőtt, hogy kiderült volna: Hamm szerepet kapott a The Morning Show-ban.

Hasonló bejelentés várható tehát most Chalamet esetében is, aki a következő hónapokban talán egy sorozat főszereplőjeként debütál majd.