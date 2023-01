Hazatalálsz: jól ismert fordulatokat ültet a mesebeli magyar kisvárosba a TV2 új szappanoperája

A TV2 új napi sorozata saját bevallása szerint „szerelemről, családról, megváltásról” szól. Szerelem és család már van, megváltás feltehetően az ötvenedik részre lesz, ha addig izgalmas tud maradni a képzeletbeli kisváros, Farkasliget mindennapjait bemutató történet. Hazatalálsz kritika.

A sorozat a horvát Nova TV Pure Love című napi sorozatának magyar adaptációja, a horvátoknál 173 epizódot élt meg ez a drámai köntösbe bújtatott szappanopera. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója szerint a csatorna stratégiájának fontos részei a saját gyártású műsorok, és igyekeznek új, fikciós tartalmakra is kiemelt figyelmet fordítani. De vajon szükség volt-e még egy magyar szappanoperára? Főleg, ha az nem állít semmit a magyar jelenről, nem jelenít meg a célközönséggel rezonáló problémákat, de még csak karaktereket sem, csupán egy lapos, unalomig ismételt fordulatokkal operáló történetet tölt fel jól ismert magyar színészekkel.

A Hazatalálsz címet egyrészt valószínűleg azért kapta a sorozat, hogy minél többször el lehessen lőni a poént, miszerint az azonos című betétdalt éneklő Rúzsa Magdi is hazatalál most, hiszen az énekesnő a TV2-n futó Megasztár című tehetségkutató műsorral futott be. Másrészt a történet középpontjában két, szülővárosukba, családjaikhoz hazatérő fiatal felnőtt áll, akik a felütésben Budapestről érkeznek meg a történet szerint a fővárostól száz kilométerre fekvő Farkasligetre. Mindketten kénytelenek ebben az elsőre idillinek tűnő kisvárosban újrakezdeni az életüket, miután valami mindkettejüknél félresiklott. Tamás, a bukott rendőr (Hajmási Dávid) kislányával költözik haza a nővéréhez, miután a munkahelyén valami rejtélyes korrupciós ügy miatt felfüggesztették, felesége pedig lelépett a főnökével Németországba. Nem áll túl jól a szénája, sürgősen munkát kell találnia, hogy otthont teremthessen kettejüknek. Virág (Törőcsik Franciska) pedig édesanyja egyre rosszabb egészségügyi állapota miatt kényszerül hazaköltözni, ezzel félbehagyni tanulmányait, és feladni az álmát, hogy gyermekpszichológus legyen. Neki mondjuk az anyagiak miatt nem kell aggódnia: vőlegénye, a bűnözői hátterét titkoló, az egész várost behálózó dúsgazdag vállalkozó, Raja (Jaskó Bálint) várja otthon.

Az első epizódok alapján a középpontban a három fiatal között kialakuló szerelmi háromszög áll majd, amit a két férfi közös múltja és gyermekkorukig visszanyúló rivalizálása hivatott izgalmassá tenni. Ezt a történetet azonban már sokszor, sokféleképpen láttuk, és nem úgy tűnik, mintha a TV2 feldolgozása sok újat tudna mutatni a jólelkű rendőr és a gonosz bűnöző harcáról az ártatlan leány kegyeinek elnyeréséért – hacsak azt nem, hogy miként kell ezt jó sokáig elhúzni. Az ugyanis már az első jelenettől kezdve egyértelmű, hogy Tamás és Virág között „tiszta szerelem” (a horvát cím árulkodó lehet) van kibontakozóban, a tündéri kislányát egyedül nevelő, nagy romantikus gesztusokra hajlamos apuka összejön majd a családjáért mindenre képes, a helyi iskolában dolgozó szende lánnyal.

A drámai eszközök egyelőre kimerülnek a lassított felvételen kitartott intenzív pillantásokban, egy szappanoperákban elkerülhetetlen ájulásjelenetben, kellemetlenül életszerűtlen dialógusokban és néhány fájdalmasan elnyújtott, múltba való visszarévedésben. Az események szövéséhez pedig láthatóan tolkieni fordulatokhoz nyúltak a készítők: az első részek csúcspontját egy elveszett gyűrű és annak megtalálása jelenti. A kusza kapcsolatok helyszíne, a mesebeli Farkasliget furcsa hely: a magyar valóságból teljesen kivont, steril, takaros kisváros, csupa gyönyörű modern házzal vagy épp csodálatos villával. Látványra tényleg szép a sorozat, nem felépített stúdióban forgott, hanem idilli külső helyszínekből gyúrták össze a Duna-parti városkát.

A kisváros életében ármánykodás, titkos szerelmek és krimiszerű történetek egész sokasága várható, ha hihetünk a készítőknek. Mondjuk egyelőre a fő konfliktusforrás a múltból fel-felsejlő szálak mellett az, hogy Tamás valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag nem képes eredményesen kommunikálni: lányának nem tudja elmondani, hogy a felesége nem fog visszatérni hozzájuk, Virágtól két részen keresztül nem sikerül bocsánatot kérnie egy félreértés miatt, és bár az már az elejétől fogva világosnak tűnik, hogy a becsületes, jólelkű exrendőr valójában nem sáros abban az ügyben, amivel vádolják, erről képtelen bárkit is meggyőzni.

Az első két részben találkozunk még egy rakás szereplővel – hiszen a kisvárosban természetesen mindenki ismer mindenkit –, akik valószínűleg mind kapnak majd némi saját képernyőidőt az ügyes-bajos gondjaikkal. A Hazatalálsz igyekszik minden korosztályból fel-felvillantani egy-egy karaktert, sőt, olyan problémák is előkerülnek, amiket akár érzékenyen, izgalmasan is kibonthatna a sorozat, mint a demenciával küzdő édesanya vagy a gyermekotthonban felnőtt fiatalok történetei. Egyelőre azonban, úgy tűnik, ezekkel semmit nem akarnak kezdeni az alkotók, az ilyen szálak csupán a cselekménybonyolításba illeszkednek, a központi történetet hivatottak továbblendíteni.

A beígért „színészlegendák és visszatérő sorozat-nagyágyúk” között szerepel Ábel Anita, Csapó Virág, Esztergályos Cecília, Jordán Tamás, Kamarás Iván, Kárász Zénó, Lékai-Kiss Ramóna, Nagy-Kálózy Eszter és Pindroch Csaba is. De hiába a hangzatos színészgárda, az első részekben csak kétdimenziós, sztereotip szereplőket kapunk, a Raja jobbkezeként működő (a magyar kisvárosokban rendkívül elterjedt nevű) Jack butácska bűnöző karakterétől a nagydumás, korrupt polgármesteren át az ezoterikus titkárnőig. Mindannyian előre kitalálható utakat készülnek bejárni a hétköznap esténként műsorra kerülő sorozatban, ami nagy izgalmakat így nem ígér.