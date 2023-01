Meghalt Bruce Gowers, a Bohemian Rhapsody videóklipjének rendezője

A Queen mellett olyan alkotókkal dolgozott együtt, mint Rod Stewart, Michael Jackson vagy a Rolling Stones.

Nyolcvankét éves korában meghalt Bruce Gowers brit rendező és producer, aki az Queen ikonikus videóklipjét, a Bohemian Rhapsodyt is rendezte – írja a Variety.

A skóciai születésű Gowers a BBC-nél kezdte pályafutását operatőrként és gyártásvezetőként, később a produceri és rendezői szintekig fejlesztette magát. Már egész fiatalon a Queennel dolgozott együtt, előbb a Keep Yourself Alive és a Liar című dalokhoz rendezett videóklipet, majd 1975-ben jött a zenekar egyik legnépszerűbb száma, a Bohemian Rhapsody, amelyhez szintén Gowers álmodott hasonlóan ikonikussá váló hatperces klipet. Később a Somebody to Love, a Tie Your Mother Down és a You’re My Best Friend című daloknál is együtt dolgozott a zenekarral.

De nem a Queen volt az egyetlen világhírű banda, amelynek klipet rendezett: olyan alkotókkal dolgozott együtt, mint Michael Jackson (She’s Out Of My Life), a Rolling Stones (Hot Stuff) a Fleetwood Mac (Landslide) a Bee Gees (How Deep Is Your Love) vagy Rod Stewart (Tonight’s the Night). Gowers emellett számos showműsort és díjátadót rendezett, többek közt az American Idolt több évadát, valamint az Emmy- és az MTV Video Music Awards átadóit is.

Az Emmy- és Grammy-díjas rendező producertől a Queen gitárosa, Brian May is búcsúzott: a Bohemian Rhapsody tervezőjének nevezte Gowerst, akit sosem fog feledni a világ.