Ötvenöt éves korában meghalt Szecsanov Martin fotós, festőművész, zenész és galerista – közölte a család az MTI-vel.

Az apai ágon bolgár származású alkotó a gimnázium elvégzése után a Práter utcai fotósiskolában tanult, majd a filmgyárhoz került világosítóként. Koltai Lajos operatőr mellett dolgozott Szabó István Hanussen című, 1988-ban bemutatott filmjében. Szintén ő volt a világosító a Szamárköhögésben, a Meteóban, a Melodrámában és a Senkiföldje című moziban. A kilencvenes években segédoperatőrként dolgozott számos Magyarországon készült amerikai filmben is, köztük az Evitában, A Féreg akcióba lépben, a Rendőrakadémia 7.-ben és az X polgártársban. A 2000-es évektől reklámfilmekben is forgatott.

Első játékfilmes operatőri munkája 2006-ban bemutatott Metamorfózis volt Sinkovics Gézával közösen, Hódi Jenő rendezésében. Ezt követően Herendi Gáborral forgatta a Lorát, és ő volt az operatőre Török Ferenc Senki szigete, Goda Krisztina BÚÉK, valamint Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből törölve című filmjének is. Több filmet fényképezett Törökországban is. Egyik kedvenc műfaja a videoklip volt, készített klipet sok más mellett Yonderboinak, a Superbuttnak, a Fekete Vonatnak, a Heaven Street Sevennek és a Leukémia zenekarnak is, de aaját zenekarai, az IL18 és a Magyar Jaguár klipjeit is maga készítette. Fotósként és festőként szintén tevékenykedett, valamint a barátaival üzemeltetett Fest;Tisztít Galériában képzőművészeknek biztosított kiállítási lehetőséget.