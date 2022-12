Magyarországra jön a Modern Talking énekese, Thomas Anders

Magyarországon koncertezik jövőre Thomas Anders, a Modern Talking egykori frontembere. Anders a tíz éves Deja Vu Fesztivál vendégeként érkezik az országba, hogy a június 1 és 3. között, az Újszegedi Parkfürdőben megrendezett retrofesztiválon fellépjen.

A fesztivál minden eddiginél színesebb felhozatallal készül a tíz éves jubileumra. A ’90-es és 2000-es évek népszerű előadói közül érkezik a Blue, Inna, a Safri Duo és DJ Sash is, hozzájuk csatlakozott most Thomas Anders. A zenész nemcsak a Modern Talking múltjából él, ma is aktívan zenél. De azért itt egy kis emlékeztető dús fürtökkel és lágy hullámokban leomló hajzuhataggal.