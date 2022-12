Zámbó Jimmy első felesége azt állítja, ő tartotta el az énekest

Zámbó Jimmy első felesége, Csoma Verona reagált azokra a vádakra, hogy csak a pénzéért lett volna együtt az énekessel.

Amikor együtt voltunk, Jimmy nem nagyon dolgozott. Én tartottam el őt, és egyengettem az útját, hogy megvalósítsa az álmát. (…) A fellépőruháit is én készíttettem neki. Mindent megtettem, hogy sikerüljön befutnia, miközben soha nem kértem tőle egy fillért sem! Minden erőmmel azon voltam, hogy segítsek neki!

– nyilatkozta Csoma Verona a Kiskegyednek. Elmondta azt is, hogy Zámbó még akkor is fel-felugrott hozzá, és megmutatta új dalait, amikor már Edit asszonnyal élt, és ismert énekes volt. Hangsúlyozta, hogy ha rajta múlik, A király nem is készül el, de hogy miért nem, az már nem derült ki a nyilatkozatból.