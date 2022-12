Tarr Béla életműdíjat kap Indiában

Személyesen veszi át az elismerést.

Életműdíjat kap Tarr Béla a 27. Keralai Nemzetközi Filmfesztiválon. A filmrendező személyesen veszi át az elismerést a pénteken záruló indiai filmmustrán – írja az MTI. A december 6. és 16. között zajló idei programban, a Tarr Béla melankolikus világai című válogatásban a Családi tűzfészek, a Szabadgyalog, a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák, A londoni férfi és A torinói ló című filmjeit is láthatja a közönség.

A fesztivál méltatása szerint az 1955-ben született Tarr Béla „az emberi létről alkotott egyedülálló filozófiai és költői megközelítéseiről ismert”, és a világ filmművészetének egyik legelismertebb alkotója, filmjeit szenvedélyes rajongótábor követi. Felidézik, hogy rendezőként a Családi tűzfészek című filmmel debütált 1977-ben. Pályafutásának kezdetén hétköznapi emberekről szóló hétköznapi történeteket mesélt, gyakran a cinema vérité stílusában. A következő évtizedben stílusa és témái is változtak. Életművéből kiemelték az Őszi almanach (1984), a Kárhozat (1988), a Sátántangó (1994) és a Werckmeister harmóniák (2000) című alkotásait, és megemlítették, hogy A londoni férfi című filmje 2007-ben a Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában szerepelt, és a közönség, valamint a kritikusok széles körű elismerését is kivívta.

Tarr filmjei a kétértelműségükkel is lenyűgöznek, mivel a nyugati civilizáció végének és az elpusztított természet bosszújának allegóriáiként is értelmezhetők

– fogalmaztak a szervezők a fesztivál honlapján, akárcsak azt, hogy a rendező 2011-es A torinói ló című filmje után jelentette be, hogy nem készít több nagyjátékfilmet. Tarr 2013 februárjában filmiskolát indított Szarajevóban, 2017-ben pedig Till the End of the World címmel mutatta be filmes installációját Amszterdamban.

Tarr Béla 65. születésnapja alkalmából készült életútinterjúnkat itt olvashatják:

Kapcsolódó Tarr Béla: Ha nem viszed vásárra a bőrödet, csak egy nevetséges pojáca vagy Nagyon bosszantja a 65. születésnapja, és kikéri magának, hogy bárki is öregnek nézze. De vajon mit lehet tenni a kozmikus elcseszettség ellen? És lesz-e Sátántangó 2? Interjú.

A Keralai Nemzetközi Filmfesztivált (IFFK) 1996 óta rendezik meg India Kerala államának székhelyén, Tiruvanántapuramban. Az IFFK világ filmművészetére kitekintő szekciójában Baranyi Gábor Benő Zanox – Kockázatok és mellékhatások és Fazakas Péter A játszma című filmje is bemutatkozott.