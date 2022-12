Nagyjátékfilmet rendezhet Steven Spielberg lánya

Első nagyjátékfilmje megrendezésére készül Steven Spielberg lánya, Destry Allyn Spielberg, aki egy rövidfilmjével már felhívta magára a figyelmet a tavalyi Tribeca Filmfesztiválon. A Four Assassins (And A Funeral) – azaz kb. Négy bérgyilkos (és egy temetés) – című film forgatókönyvét Ryan Hooper írta, és a Deadline szerint nagyjából olyan, mint a Kingsman, a Tőrbe ejtve és az Utódlás szerelemgyereke.

Allyn Spielberg tavaly mutatta be Let Me Go The Right Way című rövidfilmjét Owen King forgatókönyvéből, korábban pedig színésznőként is kipróbálta magát, nem is akárhol: Paul Thomas Anderson Licorice Pizza című kiváló filmjében és az Ez minden, amit tudok című felkavaró minisorozatban.

A Thunder Road produkciós vállalat, amely legfőképpen a John Wick-filmekről ismert, felkérte a mostani rendezésre, közleményében arról írt, hogy Destry Allyn Spielberg rövidfilmje meggyőzte őket a tehetségéről, és úgy vélik, a Four Assassins alkalmas lesz arra, hogy megmutassa egyéni hangját, és bejelentkezzen a fiatal akciófilmesek elitjébe. A szereplőválogatás már folyik, a forgatás pedig 2023 első felében már el is kezdődhet Nagy-Britanniában.