Kristen Stewart lesz a februári Berlinale zsűrielnöke

Azért, mert ő a tökéletes híd Európa és Amerika közt.

A nemcsak színészként, de rendezőként is aktív Kristen Stewart lesz a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének elnöke – írta meg a Deadline.

A Berlinale két igazgatója, Mariette Rissenbeek és Carlo Chatrian szerint

fiatal, ragyogó és jelentős munka áll már mögötte, így Kristen Stewart tökéletes híd Amerika és Európa között,

majd hozzátették: színészként

nemzedéke egyik legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb színészének tekintik.

Stewart David Fincher Pánikszoba című, épp húsz évvel ezelőtt született filmjében, Jodie Foster partnereként robbant be a köztudatba, majd 2008 és 2012 között az Alkonyat-filmek főszereplőjeként aratott sikert világszerte.

Legutóbbi munkái közé tartozott a Spencer című filmben Diana hercegnő szerepe, amelyért idén Oscarra is jelölték.

A még mindig csak harminckét éves művész 2014-ben debütált filmrendezőként: egy rövidfilmjét a velencei filmfesztiválon, egy másikat pedig Cannes-ban mutattak be. Jelenleg első nagyjátékfilmjén – Lidia Yuknavitch amerikai író memoárjának filmadaptációján – dolgozik, ez valószínűleg a The Chronology of Water címmel mutatkozik majd be a mozikban.

A február 16-26. közöttt rendezendő Berlinale nemzetközi zsűrijének további tagjait később jelentik be, a díjakról pedig szintén később esik majd szó, az azonban biztos, hogy Steven Spielberg Arany Medve-életműdíjjal térhet majd haza.