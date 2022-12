Belefulladunk a visszatérő sikersorozatokba decemberben

Nem bízzák a véletlenre az ünnepi sorozatkínálatot a szolgáltatók: decemberben kevés az induló sorozat, annál több viszont az új évaddal folytatódó, népszerű széria. Visszatér az Emily Párizsban, előzménysorozatot kap a Vaják, és új évaddal zárul le Az Úr sötét anyagai, mint ahogy búcsúznak a Szentjánosbogár lányok is, de ott még jövőre kapnak néhány részt a nézők. Folytatódik az év egyik legjobb új sorozata, az Utolsó befutók is, jön a Jack Ryan harmadik évada, és még sok más is, miközben a premierek közül a Kémek hídja írójának új thriller sorozata és a Bourne-rejtély rendezőjét is foglalkoztató Megzsarolva emelhető ki, meg persze az elmaradhatatlan karácsonyi romkom-dömping.

Gossip Girl: Az új pletykafészek 2, HBO Max

December 1.

A Gossip Girl tavaly indult folytatása újabb évaddal jelentkezik, melyben egy cameo erejéig felbukkan majd az eredeti sorozat egyik sztárja, Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) is, de még fontosabb, hogy most jönnek az igazi konfliktusok a posztok nyomán, miután az első évad felvázolta a sztori kereteit.

Zsákutca, Netflix

December 1.

A lengyel feketekomédia-sorozat főszereplői véletlenül megszerzik egy bankrabló zsákmányát, aki ezt természetesen nem akarja annyiban hagyni.

Utolsó befutók 2, Apple TV+

December 2.

Az év egyik legjobb debütáló sorozata alig fél évvel az első után új évaddal folytatódik, és az előzetest már láthattuk az első évad végén. Ez az évad is Mick Herron regényfolyama alapján készült, és Jackson Lamb (Gary Oldman) lúzerekből álló csapatának orosz alvó ügynökökkel kell felvennie a harcot Londonban.

Three Pines, Amazon Prime Video

December 2.

Louise Penny kanadai írónő leghíresebb főhőse Armand Gamache felügyelő, akinek színrelépése a Csendélet című regényben magyarul is olvasható. Ebből készült most egy krimisorozat, mely egy québeci kis faluban játszódik, amelyről kiderül, a kedves felszín súlyos titkokat rejt. Gamache felügyelő szerepében Alfred Molinát láthatják a nézők.

Az egyetlen esélyünk, Disney+

December 2.

Spanyol romantikus dráma, mely egy fiatal párról szól: a tehetséges énekesnő Candeláról és a profi ökölvívónak készülő Diegóról, vajon élni tudnak-e a lehetőségeikkel? A főszerepet az egyik legnépszerűbb mai spanyol énekesnő, Aitana, és a több más sorozatban (Elit, 1899) is látott Miguel Bernardeau alakítják.

Firefly Lane – Szentjánosbogár lányok 2, Netflix

December 2.

Mindjárt a második évadával véget is ér a Kristin Hannah regényéből készült drámasorozat, ám a Netflix újabb szokásának megfelelően az évad két részletben kerül majd fel, azaz évad első felét most, a másodikat valamikor jövőre láthatják a nézők. A két barátnő évtizedeket átívelő története az első évad végén kapott egy szomorú gellert, miután kiderült, Tully (Katherine Heigl) és Kate (Sarah Chalke) már nincsenek jóban, sőt. Az új évadból kiderül, miért.

Izzó koponya, Netflix

December 2.

Ebben a disztópikus török sorozatban egy rejtélyes járvány sújtja a világot, mely a verbális kommunikáción keresztül terjed. Egy nyelvészről kiderül, immunis a betegségre, mire a zsarnoki hatalom üldözőbe veszi.

Az úr sötét anyagai 3, HBO Max

December 6.

Lezárul a BBC és az HBO nagysikerű fantasy sorozata, melynek utolsó évada Philip Pullman A borostyán látcső című regényén alapul, és fontos szerepe lesz Lyra apjának, Lord Asrielnek (James McAvoy), összességében pedig sötétebb és szomorúbb hangnemet ígér a sorozat a korábban megszokottnál, de azért ne kételkedjünk abban sem, hogy a finálé grandiózus lesz. Az új évad első két része érkezik a premierrel, utána hetente érkezik a többi epizód.

Szemet szemért, Disney+

December 7.

A japán horror-rendező, Takasi Miike koreai sorozatában egy férfi egyik szemét szervkereskedő rabolják el, és mivel a szemet egy sorozatgyilkos testébe ültetik be, rövidesen szörnyű víziók kezdik kínozni.

Utálom a karácsonyt, Netflix

December 7.

Decemberben szokás szerint elárasztanak majd a karácsonyi tematikájú romantikus komédiák: ez a sorozat például a norvég Új barát karácsonyra olasz remake-je. A szingli női főhős megpróbál egy udvarlót szerezni, hogy elkerülje a kellemetlen kérdéseket a családtól a karácsonyi vacsorán.

Doom Patrol 4, HBO Max

December 8.

A mutáns szuperhősökről szóló DC-sorozat negyedik évadában a főszereplők váratlanul a jövőben találják magukat, ahol kellemetlen dilemmával szembesülnek: a saját boldogságuk a fontosabb, vagy a világ sorsa?

Little America 2, Apple TV+

December 9.

A Rögtönzött szerelem (The Big Sick) című film alkotói, Kumail Nanjiani és Emily V. Gordon amerikai bevándorlók történeteit bemutató antológiasorozata jó fogadtatást kapott két éve. Inspirálónak, humánusnak és hitelesnek nevezték a történeteket a kritikák, és hasonlókra számíthatunk most is.

A nemzet aranya: A történelem peremén, Disney+

December 14.

A nemzet aranya franchise most tévésorozat formájában tér vissza, méghozzá a Disney+-ra. Jess Valenzuela (Lisette Alexis) nemcsak a történelem legnagyobb elveszett kincsének megtalálásáért száll versenybe, de felfedezheti az igazságot is családja múltjáról. A sorozatban felbukkannak a korábbi filmekből ismert karakterek, így Catherine Zeta-Jones és Harvey Keitel is.

Atlanta 4, Disney+

December 14.

Noha a sorozat rajongói feltehetően egyéb utakon már megnézték az Amerikában ősszel bemutatott záró évadot, most megérkezett hozzánk is. Donald Glover sorozatát komoly kultusz övezi, és ez az évad is rászolgált erre: ebben a főhősök visszatértek Európából Atlantába, hogy ott varrják el a szálakat.

Mert mi mindent elfelejtünk, Disney+

December 14.

Egy küszködő krimiszerző egy valóságos rejtély középpontjában találja magát, miután barátnője eltűnik. Ennek jár a végére ez a tíz részes japán sorozat, és mondani sem kell, a főhősnek rá kell jönnie, távolról sem tudott mindent a barátnőjéről.

A csillogó élet ára, Netflix

December 14.

Egy újabb lengyel sorozat, mely a hetvenes évek közepén játszódik, három női főhőse pedig megpróbál a lehetőségekhez képest szabad és független életet élni, és mellette a szerelmet is megtalálni.

Megzsarolva, Netflix

December 16.

A kém/thriller sorozat főhőse Owen Hendricks (Noah Centineo), a CIA újdonsült ügyvédje, aki veszélyes nemzetközi hatalmi játszmába keveredik, amikor egy korábbi ügynök azzal fenyegetőzik, hogy kitálal, ha nem engedik távozni. Rendezőként dolgozik a sorozatban Doug Liman (A Bourne-rejtély, A holnap határa) is.

Karácsonyi vihar, Netflix

December 16.

Még egy karácsonyi sorozat, melynek főhőseit az hozza össze, hogy Szenteste az oslói repülőtéren ragadnak egy vihar miatt. Sikerül-e megoldani a problémáikat?

Romulus 2, HBO Max

December 16.

A Romulus és Remus történetét és a régi római mondavilágot felelevenítő olasz kalandsorozat legnagyobb erénye, hogy elvileg latinul beszélnek a szereplői, és ezen a jó szokásukon a második évadban sem kívánnak változtatni.

Tom Clancy’s Jack Ryan 3, Amazon Prime Video

December 21.

Az akció-thriller sorozat új évada meglepően aktuálisra sikerült, hiszen a címszereplő CIA- elemzőnek (John Krasinski) ezúttal oroszokat kell hatástalanítania, akik a Szovjetuniót akarják visszaállítani, és ennek érdekében a nukleáris fenyegetőzéstől sem riadnak vissza. Megnyugtató lehet viszont, hogy vélhetően nem fognak sikerrel járni, hiszen lesz egy negyedik évad is, az lesz az utolsó.

Tiszta bolond, Disney+

December 21.

A Hulu vígjáték-sorozatának főhőse még a szüleivel él, és egy volt elítéltek társadalomba való visszatérését segítő szervezetben dolgozik. A gondok akkor kezdődnek, amikor a nyolc év után szabaduló unokatestvére is bekerül a programba.

Emily Párizsban 3, Netflix

December 21.

A Netflix egyik legnépszerűbb és rengeteget ekézett sorozatában Emily, egy évvel azután, hogy Chicagóból Párizsba költözött, válaszút elé kerül élete minden területén. Korábban arról is szóltak pletykák, hogy Emily Berlinbe teszi át a székhelyét, az előzetes alapján azonban nem úgy tűnik.

Alice Határországban 2, Netflix

December 21.

A népszerű manga sorozat élőszereplős sorozatverziója két évvel az első évad után tér vissza, és a párhuzamos dimenzóban ragadt főhősei további gyilkos játékokban kell, hogy részt vegyenek, miközben egyre több mindent tudunk meg a rejtélyes Határország működtetőiről is.

Vaják: A vér eredete, Netflix

December 23.

A népszerű fantasy sorozat kapott egy előzménysorozatot, mely 1200 évvel a Vaják sorozatban látottak előtt történik. Nemcsak a szférák együttállásaként ismert eseményt ismerhetjük meg, hanem a később elpusztuló, ősi elf civilizációt is.

Sissi 2, Epic Drama

December 26.

Jön a várva várt magyar vonal a tavaly indult német sorozat (nem összekeverendő A császárné című netflixes sorozattal) második évadában: Sissi és Ferenc József közös életét a közelgő háború réme és magánéleti problémák egyaránt fenyegetik, ugyanis a fiatal császárnő Magyarországra utazik, ahol nem csak a puszta és a vendégszerető helyiek nyűgözik le.

Árulás, Netflix

December 26.

Egy brit kémsorozat, melynek MI6-ügynök főhősét egy orosz női ügynök személyében utoléri a múltja, és veszélyes játszma veszi kezdetét. A főszerepeket Charlie Cox, Olga Kurylenko, Oona Chaplin és Ciarán Hinds alakítják, és a Kémek hídjáért már Oscarra jelölt Matt Charman jegyzi a forgatókönyvet.