Novemberben megnézhetjük, mi vezetett Diana hercegné tragédiájához

A novemberi sorozatpremierek közül egyértelműen A korona új évadát várja a világ a leginkább, és annál nem is kell jobb PR, minthogy az akkor még walesi herceg Károly mostanra király lett. Izgalmasnak ígérkezik a Dark alkotóinak új sorozata is, és világsztárokkal érkezik Az angol című western. Jön aztán egy sereg új fantasy és young adult sorozat, debütál a Manifest utolsó évada, és új évaddal jelentkezik az Elit is.

Szerelem vagy kötelesség 2, Netflix

November 1.

A svéd tinisorozat első évadában Wilhelm, a rossz magaviselete miatt bentlakásos iskolába küldött herceg románcot kezdett egy másik tanulóval, Simonnal, ám az évad végén a gonosz unokatestvér kiszivárogtatott egy videót róluk. Ez természetesen mindent tönkretett, de Wilhelm azon van, hogy bosszút álljon.

Winchesterék, HBO Max

November 1.

Az Odaát előzménysorozatában Dean Winchester meséli el szülei megismerkedése történetét a hetvenes években. A premier napján érkező három epizódot november 15-től hetenként követi majd a többi.

Helyetted is szeretem, HBO Max

November 3.

A Saturday Night Live-ból ismert Vanessa Bayer vígjáték-sorozata egy teleshop-műsorvezetőről szól, aki azzal lesz sikeres, hogy azt hazudja, visszatért a gyerekkori leukémiája.

A Moszkító-part 2, Apple TV

November 4.

A Paul Theroux korábban már megfilmesített bestselleréből készült sorozat új évadában Alan Fox (Justin Theroux) feltaláló a családjával együtt tovább bujdosik Közép-Amerika dzsungeleiben, és a problémák hatására feleségével (Melissa George) külön is kell válniuk a menekülés során.

Blockbuster, Netflix

November 4.

Az ikonikus Blockbuster-videotékalánc utolsó megmaradt tagjáról szóló munkahelyi vígjáték-sorozat azt mutatja be, hogyan tud egy ilyen kisvállalkozás a felszínen maradni. A főszerepben Randall Park látható majd.

Manifest 4, Netflix

November 4.

Az NBC-n a harmadik évad után elkaszált sorozat a Netflixen annyira sikeres lett, hogy készült hozzá egy utolsó évad, melynek első részét novemberben mutatják be. A sorozat két évvel a harmadik évadban történtek után veszi fel újra a fonalat, és a szereplők többsége vissza is tér, így remény van rá, hogy a 828-as járat megfejtésre váró titkaira is fény derüljön.

A Greco család titka, Netflix

November 4.

A tisztes látszatot fenntartó, de titokban emberrablásban utazó Puccio család igaz története ihlette argentin filmet hat éve a magyar mozik is bemutatták A klán címmel. De készült a történetből egy sorozat is akkortájt, most pedig egy újabb sorozat meséli el a sztorit, ám átteszik a cselekményt Mexikóba, a főszerepet pedig a több szappanoperában is látott Fernando Colunga játssza.

Az élet dicsérete 3, Epic Drama

November 7.

A vidéki angol állatorvos életéről szóló sorozat harmadik évadában kitör a második világháború, de fontosabb, hogy James és Helen házassága teljesen új helyzetet teremt.

A korona 5, Netflix

November 9.

A hónap talán legjobban várt premierje alig néhány héttel II. Erzsébet halála után érkezik: a kilencvenes évekbe érve látható lesz majd Károly (Dominic West) és Diana (Elizabeth Debicki) házasságának felbomlása, a hírhedt Martin Bashir-interjú, no meg az egykori walesi hercegnő és Dodi Fayed kapcsolata. Drámainak ígérkezik, különösen annak fényében, hogy a cselekményszálak most az új királyt érintik.

Az angol, HBO Max

November 10.

Ez a western sorozat az 1890-es évek Amerikájában játszódik, ahol az arisztokrata angol hölgy, Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) és a volt lovassági felderítő, az őslakos Eli Whipp (Chaske Spencer) összefognak, hogy a wyomingi Hoxembe vezető útjuk során legyőzzék az akadályokat. Hugo Blick sorozata a régi westernek nagy ívű megjelenését adja a sorozatnak, rengeteg haraggal, vérrel és erőszakos összecsapásokkal, és feltűnik benne Ciarán Hinds, Stephen Rea, Rafe Spall és Toby Jones is.

Warrior Nun 2, Netflix

November 10.

A Ben Dunn képregényén alapuló fantasy sorozat új évadában Ava (Alba Baptista) új ellenségre lel Adriel (William Miller) személyében, és mivel Ava egyre jobban fejlődik Harcos Apácaként, úgy válik egyre nehezebb ellenfél belőle.

Mythic Quest 3, Apple TV+

November 11.

Rob McElhenney vígjáték-sorozata első évadát úgy mutattuk be, mint amely „egyszerre enged bepillantást a játékfejlesztők univerzumába, és egyszerre röhög kicsit azon, hogy sokszor egészen furcsa alakok/tinik/gyerekek döntenek romba egy franchise-t, ha nem tetszik nekik egy-egy új kiegészítő.” Az új évad legfontosabb változása az lesz, hogy Ian és Poppy ott hagyták a céget, hogy egy rivális játékot fejlesszenek a Mythic Questnek.

Emlősök, Amazon Prime

November 11.

James Corden neve annyit szerepel most a médiában, hogy ez csak azt jelentheti, új sorozata lesz. Ebben a fekete humorral operáló drámában Jamie-t alakítja, egy séfet, akinek az élete csaknem összeomlik, amikor titkokat fedez fel feleségéről, Amandine-ról (Melia Kreiling). A sorozat alkotója, a Spectre című Bond-film forgatókönyvírója, a drámaíró Jez Butterworth a „párkapcsolati krimi” meghatározást használja művére.

Scarlet kisasszony és a Herceg 2, Epic Drama

November 15.

A viktoriánus Londonban játszódó krimisorozat főhőse, Eliza Scarlet (Kate Phillips) és segítője, a Herceg (Stuart Martin) tavaly debütáltak, most pedig már a második évadban oldhatnak meg közösen rejtélyeket ebben a műfajt feminista csavarral modernizáló sorozatban.

Egyetemista lányok titkos élete 2., HBO Max

November 17.

Mindy Kaling és Justin Noble vígjáték-sorozata négy 18 éves gólya szobatárs életét követi a fiktív vermonti Essex College-ban, és bemutatja szexuálisan aktív életmódjukat, miközben a főiskola küzdelmeivel és nehézségeivel küzdenek. Az új évadban megszilárdul a barátságuk, és újabb bulik és kalandok elé néznek így négyesben.

1899, Netflix

November 17.

A Dark alkotói, Jantje Friese és Baran bo Odar új thriller sorozata 1899-ben játszódik, amikor a Kerberos nevű gőzhajó Európából nyugatra tart egy csoport, Amerikába tartó utassal, akiket az új évszázaddal és a külföldi jövővel kapcsolatos reményeik és álmaik egyesítenek. Ám útjuk váratlan fordulatot vesz, amikor felfedeznek egy másik, a nyílt tengeren sodródó hajót. Amit a fedélzeten találnak, szörnyű rémálommá változtatja az útjukat.

Halott vagy 3, Netflix

November 17.

Liz Feldman feketekomédia-sorozatában Christina Applegate és Linda Cardellini két gyászoló nőt játszanak, akik terápián ismerkednek össze. A harmadik évad az előző évadot lezáró autóbaleset következményeivel foglalkozik majd elsősorban.

Elit 6, Netflix

November 18.

Alig fél éve, hogy bemutatták a spanyol sorozat előző évadát, és máris itt az új: az Elit hatodik évada ott folytatja a sztorit, ahol legutóbb egy nézőket sokkoló fordulattal abbamaradt. Benjamin börtönbe megy, Samuel könnyen lehet, hogy nem éli túl a támadást, így Patrick, Mencía, Ari, Isadora, Iván és Phillipe élik majd tovább az elit gimnazisták szexben és erőszakban gazdag életét.

Reign Supreme, Netflix

November 18.

A sorozat a francia hiphop születését mutatja be a nyolcvanas években, méghozzá a stílusteremtő rapegyüttes, az NTM tagjainak életéről szóló életrajzi sorozat keretében.

Somebody, Netflix

November 18.

A koreai krimisorozat középpontjában egy Somebody nevű randiapp áll, mely a rendőrség érdeklődésének homlokterébe kerül, miután egy sorozatgyilkos a Somebodyt használva szemeli ki áldozatait.

L: A Q generáció 3, HBO Max

November 21.

A kétezres években futó L sorozat folytatása is egy Los Angelesben élő LGBTQ-tagokból álló baráti társaság tagjainak szívügyeit követi nyomon, ezúttal már a harmadik évadba érve, ahol újabb szakítások, románcok és egyebek borzolják a kedélyeket.

Wednesday, Netflix

November 23.

Tim Burton első élőszereplős sorozatát az Addams Family ihlette, és Addamsék lánya, Wednesday (Jenna Ortega) éveit követi nyomon a Nevermore Akadémia diákjaként, ahol megpróbálja elsajátítani feltörekvő látnoki képességét, meghiúsítani a helyi várost rettegésben tartó szörnyű gyilkosságsorozatot, és megoldani a 25 évvel korábbi gyilkossági ügyet, melybe szüleit is belekeverték. És mindezek mellett még a magánélete is eseménydús.

Echo 3, Apple TV+

November 23.

A Bombák földjén és a Zero Dark Thirty forgatókönyveit jegyző, Oscar-díjas Mark Boal akciósorozata Dél-Amerikában játszódik: a tudós Amber (Jessica Ann Collins) eltűnik a kolumbiai-venezuelai határ közelében, mire bátyja (Luke Evans) és férje (Michiel Huisman) a keresésére indulnak. Mindkettőnek megvan a saját, ellentmondásos története is, és Amber nyomai egy veszélyes fegyveres konfliktushoz vezetnek.

Az első szerelem, Netflix

November 23.

Ebben a japán romantikus sorozatban a főhősök hosszú évekkel később megpróbálják felidézni az első szerelem izgalmait, amit együtt éltek át a kilencvenes években.

Willow, Disney+

November 30.

Az 1988-as játékfilm egy feltörekvő varázsló és egy kislány történetét mesélte el, akiknek az volt a sorsuk, hogy egyesítsék a birodalmakat, és együtt segítettek elpusztítani egy gonosz királynőt és elűzni a sötétség erőit. Most a film alapján készült fantasy sorozat ugyanabban a varázslatos világban folytatja a kalandokat: egy szerencsétlen alakokból álló csoport veszélyes küldetésre indul, melynek során szembe kell nézniük belső démonaikkal, és össze kell fogniuk, hogy megmentsék világukat.

