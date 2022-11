Először láthatunk Csepel motorkerékpárt a BÁV aukcióján

A magyar veterán járműre 2,4 millió forintról indul a licit.

A BÁV 80. Művészeti Aukcióján új fejezetet nyit: először lehet árverésükön oldtimer motorkerékpárokra licitálni, köztük egy közel 70 esztendős Csepel 250-es modellre is. A december 6-7. között, a MOM Kulturális Központban megrendezett kétnapos eseményen számos további újdonsággal találkozhatunk.

A BÁV a műkereskedelem egyik olyan szereplője, mely mindig sokszínű tételeket sorakoztat fel aukcióin, így a klasszikus műtárgyakon és festményeken túl a luxus óráknak és az ékszereknek is fontos szerep jut. Továbbá a tradíciókhoz való ragaszkodás mellett kiemelt szempont, hogy folyamatosan megújuljon az aukciós tételek listája. Ennek szellemében idén több újdonsággal is találkozhatunk, így például hangszerekkel és fegyverekkel. Sőt, a 80. Művészeti Aukció a BÁV történetében az első olyan árverés, ahol járművekre is lehet licitálni. Az aukciósház pedig egyből két oldtimer motorkerékpárral lepi meg a veterán járművek rajongóit. Az egyik ráadásul a híres magyar Csepel márka kétütemű, 250 köbcentis modellje, mely 1953-ban készült a Csepeli Motorkerékpárgyárban. A motor típusára utalva ikerdugattyús néven emlegetett Csepel 250 U típusú vasparipa igazi gyűjtői darab, mely 2,4 millió forintos induló árral került be az aukciós tételek közé. A másik jármű-tétel egy 350 köbcentiméteres Norton S típusú motor, melyet 1956-ban gyártottak. A négyütemű, egyhengeres motorkerékpár Angliában készült és 2 millió forintos kikiáltási áron várja az érte licitversenybe szálló új tulajdonosjelöltek sorát.

„Az aukciós tételek kiválasztása során nagy gondot fordítunk a sokszínűségre. Így biztos vagyok abban, hogy a 80. Művészeti Aukción mindenki megtalálja azt, ami közel áll hozzá. Megközelítőleg 700 tétel kerül kalapács alá a két nap alatt. Az elsőn az óráké és az ékszereké lesz a főszerep, a másodikon kerül sor a festmények, műtárgyak, bútorok, illetve az újdonságok, így az oldtimer motorok és a hangszerek árverezésére is”- tette hozzá Fertőszögi Péter, a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. művészeti igazgatója.