Meghalt Jason David Frank, a Power Rangers színésze

49 éves volt.

November 19-én, texasi otthonában meghalt Jason David Frank, aki a Zöld Rangert alakította a Power Rangers című sorozatban. A hírt az Associated Pressnek megerősítette a színész menedszere, de további részleteket nem osztott meg a halál okával kapcsolatban.

Az eredeti Power Rangers sorozatot 1993-ban debütált a Fox Kids csatornán, ahol három évig futott, de a nagy sikerre való tekintettel különböző formákban vissza-visszatért a képernyőre, gyakran Frankkel együtt. Karaktere, a Zöld Ranger eredetileg antagonistaként jelent meg a történetben, és hamar ki is írták volna a cselekményből, de olyan közkedvelt lett a rajongók körében, hogy végül megtartották, és megszabadulhatott a gonosz Rita Repulsa igézetétől, Fehér Rangerként csatlakozva a hősökhöz.

Frank akrobatikus akciójelenetei nagyrészt a saját ügyességét dicsérték, a színész ugyanis a harcművészetekben is jeleskedett, feketeöves karatemester volt, de beleásta magát a Taekwondóba, Judóba, a brazil Jiu-Jitsuba and Muay Thai-ba is.