Trükköznek a magyar dalszövegekkel, a Zeneszöveg.hu feljelentette a Google-t

Eljárást kezdeményezett a Gazdasági Versenyhivatalnál a Google-lal szemben a Zeneszöveg.hu oldal, mert szerintük a kereső a saját szolgáltatásaként, az úgynevezett dalszövegkártyán jelenítette meg a hazai előadók azon szövegeit, amelyeket a szerzői jogok általános védelme alapján ilyen formán nem tehetett volna közzé – írja az Index.

A Zeneszöveg.hu 2004 óta gyűjti, rendszerezi és listázza a magyar előadók dalszövegeit, gondosan ügyelve a jogtisztaságra és a szerzői jogok védelmére, ám a Google 2018-ban elkezdte úgynevezett dalszövegkártyákon feltüntetni a dalszövegeket, még a keresőn belül, azaz úgy, hogy a felhasználó nem kattint át arra a weboldalra, ahonnan a Google a szöveget behúzta. A kereső feltünteti ugyan a forrást, de a Zeneszöveg.hu képviselője, Csipai Roland elmondása szerint így sem stimmel a dolog, a dalszöveg ugyanis nem ún. metaadat (amivel az adott szerzemény beazonosítható), hanem a szerzői jogvédelem alá eső önálló szellemi termék, amelynek szerepeltetéséhez a Google-nek engedélyt kellene kérnie a szerzőktől. Elmondásuk szerint egyébként a Zeneszöveg.hu-nak is meg kellett harcolnia azért, hogy a hazai cégek megértsék ezt.

A Google jogtalan adatszerzési gyakorlatát, magyarán azt, hogy – miközben az adott szövegeket valójában nem is tartalmazó Muixmatch-re hivatkoznak – a Zeneszöveg-hu-ról is szereznek szövegeket, egy trükkel leplezték le: a frissen feltöltött dalszövegekben elhelyeztek néhány szándékos hibát, amelyek aztán kivétel nélkül felbukkantak a Google dalszövegkártyáin is. A portál megkereste a keresőóriást is az ügy békés rendezésére, ám az nem reagált a megkeresésükre, ezért fordult a Zeneszöveg.hu a GVH-hoz. A Google-t az Index is hiába kereste ez ügyben.

A per kimenetele kétséges: a Google-t hasonló ügyben már a Genius nevű dalszövegportál is beperelte, ám ők végül elvesztették a pert, hiszen ők nem hivatkozhatnak a szerzői jogokra, azokkal ugyanis nem ők rendelkeznek. A Zeneszöveg.hu azért bízik mégis a sikerben, mert ők viszont leszerződtek az előadókkal, akiknek a szövegeit szerepeltetik.

A Google egy módon már most is reagált az ügyre: magyarországi kereséskor olyan magyar dalszövegek nem szerepelnek a kereső dalszövegkártyáin, amelyek a Zeneszöveg.hu-n is fenn vannak. Ugyanakkor VPN kapcsolaton keresztül – „elhitetve” a Google-lel, hogy külföldről keresünk, a szolgáltatás újra elérhető, hivatkozással a már említett Musixmatch portálra, ahol valójában nem szerepel az adott szerzemény, sőt, semmi más sem az adott előadótól (a Republic Ha itt lennél velem című dalszövegével teszteltünk). A Google trükközése tehát továbbra is tart, csak magyarországi keresések elől elrejtették.

A Zeneszöveg.hu hangsúlyozza: nem ők akarnak keresni a perrel, hiszen ha nyernek, a Google-nek az államkasszába kell befizetnie az esetleges büntetést, amelyből reményeik szerint valami így visszajutna az előadókhoz.