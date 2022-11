Meghalt Donald Lee Harris, a Grace klinika és A hivatal díszlettervezője

Hetvennyolc éves volt.

November elsején, rákban elhunyt Donald Lee Harris, az amerikai televíziózás egyik legfontosabb díszlettervezője – írta meg a Deadline.

A Grace klinika stábját a harmadik évad 2006-os forgatásától egészen a történet kilenc évvel későbbi lezárásáig segítő férfi több mint kétszáz epizód megszületéséből vette ki a részét, majd az Anyaság túlsúlyban (American Housewife) gyártásában vett részt: a szitkom mind a százhárom részében az ő díszletei láthatók.

A pályáját a hetvenes években indító Harris számtalan tévésorozat – így a Már megint Malcolm, A hivatal (The Office) – mellett a tévéfilmek, minisorozatok, sőt, a mozifilmek világából is kivette a részét, egy alkalommal pedig a kamera túloldalán is feltűnt: a Flesh Gordon (1974) című sci-fi vígjátékban egy vele azonos nevű karaktert játszott.