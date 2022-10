Lebonthatják a házat, ahol A texasi láncfűrészes ikonikus jeleneteit forgatták

A horrorműfaj közel ötven éves alapfilmjének helyszíne az elmúlt tíz évben kávézóként működött.

Kevés horrornak volt nagyobb hatása a filmiparra, illetve a popkultúrára, mint A texasi láncfűrészes mészárlásnak (1974), ami nem csak a legutóbbi áldozatának arcát viselő Bőrpofa karakterét adta a filmtörténetnek, de az elmúlt ötven évben nyolc folytatást is megélt, sőt, képregények és videojátékok készültek.

A film legfontosabb forgatási helyszíne, az embereket előszeretetettel a reggelivel (valamint a tízóraival, az ebéddel, a vacsorával, illetve az uzsonnával) összekeverő Sawyer család otthona ma is áll, ez a helyzet rövidesen azonban megváltozhat – írta meg a Collider, ami szerint a kilencvenes években tulajdonost váltó texasi épületben 2012-től egészen mostanáig a Grand Central Café működött, az október végi zárás után azonban új gazdához kerül, aki le akarja azt bontani.

Az 1973-as forgatás idejére egy másik helyszínre költöztetett, majd a megszokott környezetébe visszatérő házzal – ami egy katalógusból rendelt, gazdáihoz az 1900-as évek végén lapra szerelve érkezett épület – kapcsolatos fejleményekről a filmben Sally barátját, Jerry-t játszó Allen Danzinger számolt be, aki Instagram-oldalán egy Last Curtain Call for Chainsaw című október 29-i ingyenes eseményre hívta a rajongóit, hozzátéve:

jó eséllyel ez az utolsó lehetőség, hogy élvezhessék a filmet a híres helyszínen.

Az eseményen a plakát szerint a stoppost játszó Ed Neil is feltűnik majd.