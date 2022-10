Uj Péter: Orbán Viktor miatt picsázódtam ki az Indexből

Uj Péter volt Gulyás Márton vendége a Partizánban. A 444.hu főszerkesztője beszélt saját pályafutásáról, az elmúlt harminc év médiapiaci mozgásairól és tulajdonosi átrendeződéseiről, az Index átalakulásáról és arról is, mit válaszol azokra a kritikákra, miszerint kevés a nő a 444-nél.

Elárulta, hogyan és miért kezdte el újságírói pályáját a Népszabadságnál, ahol elsősorban az irodalom, a magyar nyelv szeretete mozgatta, ahogyan szerinte általánosságban az akkori és korábbi újságírógenerációkat is:

– mondta az indexes évtizedéről.

Uj részletesen beszélt az Index átalakulása körüli szereplőkhöz fűzött viszonyáról, többek közt Gerényi Gábor, Vaszily Miklós és Spéder Zoltán neve is előkerül. Utóbbival kapcsolatban Gulyás arról kérdezte, vannak-e benne rossz érzések azért, mert miatta távozott az Indextől, amire Uj azt válaszolja, nincsenek, mert nem miatta történt, és az ő motivációit legalább megérti:

És bár a 444-gyel úgy véli, hogy ismét visszakapta azt, amit az Indexszel elvesztett, nem ment könnyen az elválás:

Utólag is nagyon nehezen engedtem el az Indexet. Olyan szempontból viszont nem, hogy ugye van most is, csak 444-nek hívják. (…) 444 még lesz, amikor már nem lesz Index. Hosszútávfutó vagyok, annak ellenére, hogy úszom.