Először lép fel Magyarországon Louis Tomlinson

Louis Tomlinson, a One Direction tagja pályafutása során először lép fel Magyarországon, amikor 2023. szeptember 15-én koncertezik majd a Budapest Arénában. Tomlinson 2010-ben tűnt fel a brit X Factorban, majd utána minden idők egyik legsikeresebb fiúcsapatának tagjaként lett világszerte ismert. Miután a One Direction 2016-ban határozatlan időre pihenőre vonult, szólóban folytatta, továbbra is nagy sikereket aratva.

Tomlinson második albuma novemberben jelenik majd meg, és ezt követően indul nemzetközi turnéra az énekes, melynek során Magyarországot is útba ejti majd. A koncertre jegyekhez elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai, valamint a regisztrált Live Nation tagok juthatnak október 19-én 10 órától. A teljeskörű jegyértékesítés október 21-én 10 órakor indul.