Meghalt Eileen Ryan amerikai színésznő, Sean Penn édesanyja

Néhány nappal 95. születésnapja előtt holtan találták otthonában Eileen Ryan amerikai színésznőt, Sean Penn édesanyját – értesült a színész sajtósa által megosztott közleményből a CNN. A 94 éves nő halálának körülményeiről semmilyen információt nem adtak közre, csupán annyit lehet tudni, hogy malibui otthonában hunyt el.

Születési nevén Eileen Annucci távolról sem művészcsaládból származott: egy fogorvos és egy nővér gyermekeként született New Yorkban, ahol hamar a Broadway felé fordult. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Leo Pennel a The Iceman Cometh című darab próbáján. A férfival megismerkedésuk után néhány héttel összeköltöztek, pár hónapon belül összeházasodtak. 41 évig – a férfi haláláig – voltak együtt, három gyermekük született, köztük Sean Penn is.

Oscar-díjas fiával később többször dolgozott együtt, a Lőtávolban című filmben például a nagyanyját játszotta, és több rendezésében is játszott, mint amilyen az Indián vér vagy a Menekülés az éjszakába. Ryan közel hét évtizedes pályafutása alatt olyan filmekben játszott, mint a Magnólia, A dög, a Nevem Sam, a A király összes embere vagy az Alkonyzóna.