Hiánypótló: új Amerikai pite-film készül

Új Amerikai pite-film készül a Bizonytalan szereplőjeként és filmkészítőként is aktív Sujata Day tollából, írja a Hollywood Reporter. A franchise ötödik filmjét a Universal csoport rendelte meg, és bár a sztori részleteiből egyelőre nem osztottak meg semmit, a forgatókönyvíró új, friss megközelítést ígér. Egyelőre azt sem lehet tudni, az eredeti szereposztásból hányan térhetnek vissza, Tara Reid mondjuk már egy 2018-as nyilatkozatában is tényként kezelte a folytatást, tavaly tavasszal pedig ismét megszellőztette, hogy készül az ötödik film, így őt aligha kellene sokat győzködni.

Sujata Day a Twitteren azt írta: imádja az ilyen disznó komédiákat, az Amerikai pite pedig az egyik örök kedvence volt, így izgatott a munka miatt.

Obsessed with raunchy comedies and American Pie is one of my all time faves! So excited to be working on this movie🇺🇸🥧 Thanks for the s/o @therebeccasun ☺️🙏🏽 https://t.co/15ta3nMKWU

— 𝚜𝚞𝚓𝚊𝚝𝚊 𝚍𝚊𝚢 (@sujataday) September 29, 2022